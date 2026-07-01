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Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Xpujil; Fiscalía pide apoyo ciudadano

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Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Xpujil; Fiscalía pide apoyo ciudadano

Crece la preocupación en Calakmul tras la desaparición de Linci Naomi López Pérez, de 13 años, en Xpujil; la FGECAM activó su ficha de búsqueda y pide apoyo a la ciudadanía.

Por Redacción Por Esto!

1 de jul de 2026

1 min

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La adolescente fue vista por última vez la mañana del 29 de junio de 2026 en su domicilio de la colonia Jardines.
La adolescente fue vista por última vez la mañana del 29 de junio de 2026 en su domicilio de la colonia Jardines.

La preocupación crece en el municipio de Calakmul luego de que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitiera una ficha de búsqueda para localizar a Linci Naomi López Pérez, una adolescente de 13 años de edad reportada como desaparecida en la comunidad de Xpujil.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la menor fue vista por última vez la mañana del 29 de junio de 2026, alrededor de las 08:00 horas, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Jardines. Desde ese momento, familiares perdieron contacto con ella y hasta ahora se desconoce su paradero.

La adolescente es de complexión delgada, tez morena y cabello largo. Al momento de su desaparición vestía un suéter negro y una falda color café. Ante la situación, la FGECAM solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y exhortaron a quienes cuenten con información sobre su posible ubicación a comunicarse de inmediato al teléfono (981) 81-1-94-00, con el fin de agilizar las labores de búsqueda y facilitar su pronta localización.

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JGH

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