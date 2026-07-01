Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Xpujil; Fiscalía pide apoyo ciudadano

La preocupación crece en el municipio de Calakmul luego de que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitiera una ficha de búsqueda para localizar a Linci Naomi López Pérez, una adolescente de 13 años de edad reportada como desaparecida en la comunidad de Xpujil.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la menor fue vista por última vez la mañana del 29 de junio de 2026, alrededor de las 08:00 horas, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Jardines. Desde ese momento, familiares perdieron contacto con ella y hasta ahora se desconoce su paradero.

La adolescente es de complexión delgada, tez morena y cabello largo. Al momento de su desaparición vestía un suéter negro y una falda color café. Ante la situación, la FGECAM solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y exhortaron a quienes cuenten con información sobre su posible ubicación a comunicarse de inmediato al teléfono (981) 81-1-94-00, con el fin de agilizar las labores de búsqueda y facilitar su pronta localización.

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JGH