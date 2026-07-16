El estreno de 'The Bartman 2' con Robert Pattinson va a ser retrasado

Cuando los millones de fans de Batman, pensaron que la espera terminaría, todo parece indicar que no es así, pues se dio a conocer que de nueva cuenta la película de ‘The Batman 2’, va a posponer su fecha de estreno.

Los fanáticos de este personaje deberán esperar unos cuantos meses para disfrutar del trabajo de Robert Pattinson, interpretando a uno de los héroes más queridos de la pantalla grande.

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¿Cuándo se va a estrenar ‘The Batman 2’?

De acuerdo con la información compartida por el director Matt Reeves, quien por medio de sus redes sociales, publicó un clip en donde muestra las primeras imágenes de este proyecto.

En el mismo video, se puede ver a Robert Pattinson con su traje completo, pero también sale la nueva fecha en que la cinta va a llegar a la pantalla grande, confirmando que será hasta el 18 de febrero del 2028.

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La noticia no ha sido tomada de la mejor manera, pues es la tercera ocasión que se pospone la fecha de estreno, originalmente iba a ser el 3 de octubre del 2025, después pasó al 2 de octubre del 2026, luego se aseguró que el guión se quedaría listo para el 1 de octubre del 2027.

Aunque hasta la fecha son pocos los detalles que se conocen de la nueva entrega de la saga, ya han sido confirmados algunos de los actores de reparto que van a salir:

Jeffrey Wright como Jim Gordon del Departamento de Policía de Gotham.

Andy Serkis como Alfred Pennyworth, el mayordomo.

Colin Farrell como Oz Cobb/el Pingüino.

Jayme Lawson como la alcaldesa de Gotham City.

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