Apicultor denuncia mortandad de 32 colmenas por plaguicidas en Campeche

El apicultor José del Carmen Chí Chí, quien este miércoles sufrió la mortandad de 32 colmenas de abejas presuntamente por envenenamiento debido al uso agresivo de plaguicidas en cultivos de maíz y soya colindantes con sus apiarios, reveló que es la segunda vez que le matan a sus abejas, y en la primera ocasión no hubo justicia ni se investigó el caso.

El apicultor, originario de la comunidad San Francisco Suc Tuc, señaló que sus colmenas muertas estaban en apiarios pequeños divididos en 15 y 17 colmenas, ubicados en terrenos colindantes con la comunidad menonita Sierra Verde, municipio de Campeche.

Hace poco más de dos años, también resultó afectado con la muerte de 25 colmenas en la zona Proagro, igualmente por presunto envenenamiento con plaguicidas.

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Indicó que en esta ocasión su pérdida económica asciende a 96,000 pesos, más el trabajo físico y los gastos de transporte. Sumando la cosecha de miel que se acumulaba en los panales, la afectación supera los 100,000 pesos.

El apicultor subrayó que la muerte de las abejas no debe minimizarse, pues son polinizadoras y su pérdida afecta la agricultura, el medio ambiente y la naturaleza.

Con más de 30 años en la apicultura, herencia de su padre, recordó que instalaron sus apiarios mucho antes de la llegada de los menonitas a esa región.

Hace un mes, su compañero José Manuel Poot Chan también perdió 21 colmenas por presunto envenenamiento.

Chí Chí sospecha que la fumigación aérea con drones o incluso una fumigación directa intencional pudo causar la mortandad, pues halló un envase vacío de agroquímico junto al apiario.

Pidió la intervención de las autoridades para investigar y garantizar justicia, ya que en su caso anterior no hubo seguimiento ni sanciones.