Wellness Center Mérida fortalece la prevención de ITS con atención gratuita y confidencial

La prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Yucatán se fortalece con la operación del Wellness Center Mérida, un centro que ofrece servicios gratuitos, confidenciales y libres de estigmas, impulsado por el Gobierno del Renacimiento Maya en coordinación con la organización AHF México.

Este jueves, el gobernador Joaquín Díaz Mena recorrió las instalaciones para conocer la atención que se brinda a la población y reafirmó el compromiso de su administración con la salud preventiva.

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Durante la visita, el mandatario destacó la importancia de fomentar la prevención, especialmente entre las juventudes, e invitó a las y los yucatecos a acercarse al centro, donde reciben atención médica con absoluta confidencialidad y en un entorno seguro.

Señaló que esta estrategia forma parte del modelo de salud que impulsa el Gobierno estatal en coordinación con la política nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a garantizar el acceso universal a los servicios de salud.

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Entre los servicios disponibles se encuentran consultas médicas para personas con síntomas de ITS, pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, consejería personalizada, así como la entrega gratuita de condones internos y externos, lubricantes y tratamientos preventivos como la profilaxis preexposición (PrEP) y posexposición (PEP) al VIH.

El Wellness Center Mérida se ubica en la calle 50 por 67, en el Centro de Mérida, dentro de las instalaciones del ex Hospital Materno Infantil.

El servicio está disponible de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas, y las personas interesadas pueden solicitar información o agendar una cita mediante WhatsApp al 999 112 5705.