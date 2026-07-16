Detienen a presunto narcomenudista cerca del mercado Pedro Sáinz de Baranda en Campeche

Un hombre fue detenido en el Barrio de Santa Ana, en San Francisco de Campeche, tras ser señalado por presuntamente vender sustancias ilícitas en las inmediaciones del mercado Pedro Sáinz de Baranda. La intervención ocurrió luego de un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre la presencia del sospechoso en la zona.

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De acuerdo con la información oficial, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) desplegaron un operativo para localizar al señalado. Durante la intervención aseguraron 22 bolsas de nylon transparentes que contenían hierba verde y seca con características similares a la cannabis, además de una mochila.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, donde se definirá su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, mientras continúan las investigaciones del caso.