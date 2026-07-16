Presidenta Sheinbaum deja en manos de la FGR revisar posible responsabilidad de Gertz Manero en el caso de “El Jando”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar si existió alguna responsabilidad en la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto, alias “El Jando”, quien posteriormente fue identificado como el piloto de la aeronave utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de julio en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre una eventual responsabilidad del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en este caso, luego de que la propia FGR informara que el piloto fue extraditado antes de conocer plenamente su presunta participación en los hechos relacionados con el líder del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum respondió que corresponde exclusivamente al Ministerio Público realizar la revisión jurídica y, en su caso, establecer si hubo alguna actuación irregular.

Sheinbaum: la FGR debe determinar si hubo responsabilidades

La presidenta recordó que la Fiscalía dio a conocer el miércoles su versión oficial sobre la extradición de “El Jando” y sostuvo que cualquier posible responsabilidad deberá analizarse dentro de la propia institución.

“Tiene que revisarlo la Fiscalía. Ayer dio a conocer lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad tiene que determinarlo la propia Fiscalía”, afirmó.

La mandataria evitó adelantar conclusiones sobre el caso y reiteró que serán las investigaciones ministeriales las que permitan esclarecer el proceso mediante el cual el piloto fue enviado a Estados Unidos.

Noticia Destacada FGR identifica a “El Jando” como piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a EU

“El Jando” negó pertenecer a un grupo delictivo

Sheinbaum también hizo referencia a la información difundida por la FGR respecto al interrogatorio practicado a Mauro Alberto antes de su extradición.

De acuerdo con la explicación de la Fiscalía, el piloto declaró dentro del marco legal que no pertenecía a ninguna organización criminal y todas sus manifestaciones quedaron registradas durante el procedimiento.

La presidenta señaló que incluso existe la posibilidad de que las autoridades mexicanas soliciten una nueva declaración de “El Jando” en territorio estadounidense, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos relacionados con el traslado de Ismael Zambada.

El Gobierno insiste en aclarar el papel de Estados Unidos

Aunque reconoció la importancia del caso del piloto, Sheinbaum insistió en que el tema central continúa siendo conocer cuál fue el grado de participación de las autoridades estadounidenses en la captura y traslado de “El Mayo” Zambada.

#MañaneraDelPueblo. El “elemento central” de la posición del gobierno mexicano frente al secuestro del Mayo Zambada es si participó el FBI de manera directa, no la identidad y liberación del piloto de la aeronave, subraya @Claudiashein pic.twitter.com/v2yTqwAruz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 16, 2026

La mandataria recordó que, inicialmente, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y el entonces embajador Ken Salazar sostuvieron que Washington no participó en el operativo.

Sin embargo, posteriormente se difundieron imágenes y datos que muestran la aeronave utilizada como parte de un dispositivo relacionado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), situación que, a juicio del Gobierno mexicano, genera contradicciones que aún deben aclararse.

Por ello, Sheinbaum reiteró que México continuará solicitando información para conocer con precisión cómo se desarrolló el operativo y cuál fue la intervención de las autoridades estadounidenses en el traslado del presunto líder del Cártel de Sinaloa.

IO