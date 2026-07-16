Empresarios de Campeche apuestan por la Inteligencia Artificial para fortalecer a las PyMES

Ante los riesgos que enfrenta el sector empresarial por la complicada situación económica, la presión constante de los costos, la administración de los recursos y un entorno tecnológico que evoluciona aceleradamente, las y los empresarios de Campeche apostarán por la Inteligencia Artificial, IA, como una herramienta para fortalecer la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, PyMES.

Noticia Destacada Detienen a presunto narcomenudista cerca del mercado Pedro Sáinz de Baranda en Campeche

Con ese objetivo, el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, de Campeche realizará la cuarta edición de Tendencias Digitales para PYMES 2026 "IA que impulsa tu negocio", un foro que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para compartir estrategias, experiencias y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, el marketing digital, la innovación y el crecimiento empresarial.

La presidenta del CCE, Martha Reyes Aldama, señaló que las pequeñas y medianas empresas campechanas enfrentan diariamente grandes desafíos para mantenerse operando, entre ellos el incremento de los costos, la incertidumbre económica y la necesidad de administrar de manera eficiente sus recursos.

En ese contexto, afirmó que la tecnología dejó de ser un privilegio exclusivo de las grandes corporaciones para convertirse en una herramienta indispensable para cualquier empresa, comercio o emprendimiento que busque mantenerse vigente y crecer.

"Mientras más digitales sean nuestras empresas, mayor será su competitividad", sostuvo.

Reyes Aldama explicó que el principal reto de Campeche no es la falta de talento, sino incrementar la productividad, formalizar el potencial de los jóvenes y acercar a las empresas herramientas tecnológicas que les permitan ser más eficientes y rentables.

Precisó que el foro se celebrará el 11 de septiembre de 2026, fecha en la que Campeche se convertirá en un punto de encuentro para la innovación tecnológica, con conferencias enfocadas en el uso práctico de la IA para resolver problemas cotidianos de los negocios.

Durante el encuentro, los asistentes conocerán cómo utilizar la IA para comprender mejor a sus clientes, agilizar procesos internos, reducir costos operativos, incrementar las ventas y fortalecer la presencia digital de sus empresas sin necesidad de realizar grandes inversiones.

La dirigente empresarial destacó que el evento contará con expertos de talla nacional e internacional, quienes compartirán conocimientos de manera accesible para facilitar la adopción de nuevas tecnologías entre las micro, pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, Martha Reyes Aldama convocó a empresarios, cámaras, universidades, emprendedores y jóvenes a participar en el foro, al asegurar que el fortalecimiento y modernización de las empresas contribuirá a construir un Campeche más competitivo, innovador y preparado para afrontar los desafíos económicos del futuro.

JGH