Pedro Sola visita albergue tras polémica y dona apoyo para perros rescatados

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, acudió por primera vez al albergue de la Fundación Yaakumah, donde participó en una donación realizada por la producción del programa y TV Azteca para apoyar el cuidado de perros rescatados, luego de la controversia que provocaron sus declaraciones sobre los animales.

Durante la visita, Sola estuvo acompañado por Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y parte del equipo de producción. Los integrantes de la fundación les mostraron las instalaciones y presentaron a varios de los perros que actualmente reciben atención médica y cuidados en el refugio.

En el recorrido, Mónica Castañeda explicó al conductor la manera adecuada de acercarse a los animales y convivir con ellos. Tras interactuar con los perros, Pedro Sola reconoció que la experiencia le generó "emociones muy extrañas" y aseguró que el contacto con los animales lo llevó a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los comunicadores al abordar temas sensibles.

La donación, cuyo monto no fue revelado, será destinada a cubrir gastos de alimentación, atención veterinaria y mantenimiento del albergue. La Fundación Yaakumah agradeció públicamente el apoyo y reiteró su llamado para fomentar el respeto y la protección hacia los animales.

La visita representa la primera ocasión en que Pedro Sola conoce un refugio dedicado al rescate de perros. Con esta actividad, el conductor y la producción de Ventaneando buscan respaldar una causa de bienestar animal y contribuir al trabajo que realiza la fundación en favor de los perros abandonados y en situación de vulnerabilidad.