Claudia Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026 tras invitación de Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá a la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, luego de aceptar una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante una gira de trabajo por Quintana Roo, la mandataria explicó que tomó la decisión de viajar a Nueva York debido a que la invitación provino directamente del mandatario estadounidense.

"Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir, porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos", declaró.

"Sheinbaum":

Porque confirmó que asistirá este domingo a la final del Mundial 2026 en Nueva York https://t.co/A7U2y93ZAK pic.twitter.com/Uh1tuyJroi — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 18, 2026

Sheinbaum adelantó que en el encuentro también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y anunció que este sábado dará a conocer más detalles sobre su viaje.

La presidenta recordó que no acudió al partido inaugural del Mundial 2026, disputado entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, al considerar que los elevados costos de los boletos eran inaccesibles para la mayoría de la población. En aquella ocasión, entregó el boleto que recibió a una joven aficionada que ganó un concurso organizado por el Gobierno Federal.

Mientras tanto, la ciudad de Nueva York continúa monitoreando la calidad del aire de cara a la final del Mundial. Tras varios días afectados por el humo de los incendios forestales en Canadá, el Índice de Calidad del Aire ha mejorado y pasó de niveles considerados "muy poco saludables" a la categoría de "poco saludable para grupos sensibles". Además, los pronósticos meteorológicos prevén lluvias el sábado y mejores condiciones para el domingo, día en que se disputará la final en el MetLife Stadium.