Argentinos agotan vuelos a Nueva York para la final del Mundial 2026

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 desató una auténtica movilización de aficionados, al grado de que los vuelos especiales hacia Nueva York se agotaron en cuestión de horas.

Tras la victoria de la Albiceleste por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, Aerolíneas Argentinas habilitó dos vuelos extraordinarios desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al aeropuerto John F. Kennedy, con el objetivo de atender la fuerte demanda de seguidores que buscan presenciar la final frente a España.

Los boletos salieron a la venta la noche del miércoles y para la mañana del jueves ya no había disponibilidad. Además, la aerolínea confirmó que tampoco quedan lugares en los vuelos regulares hacia Miami, ciudad que funciona como una de las principales conexiones para llegar a Nueva York.

Ante la respuesta de los aficionados, la compañía anunció un tercer vuelo especial, programado para despegar la noche del sábado desde Buenos Aires rumbo a Nueva York.

"La decisión se tomó luego de que los dos vuelos especiales anunciados previamente se completaran en menos de 12 horas, reflejando la fuerte demanda de pasajeros para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo", informó Aerolíneas Argentinas en un comunicado.

El nuevo servicio tendrá una tarifa base de 2,200 dólares, más impuestos, para el trayecto de ida.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará este domingo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde se espera una importante presencia de aficionados argentinos que viajarán desde distintos puntos del mundo para apoyar a la selección dirigida por Lionel Scaloni.