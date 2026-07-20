La fiesta no termina: Aitana canta "Superestrella" durante los festejos de España por el Mundial 2026

La euforia por el título del Mundial 2026 sigue recorriendo las calles de Madrid. La madrugada de este martes 21 de julio, España mantuvo viva la celebración en la Plaza de Cibeles, donde miles de aficionados acompañaron a la selección en una fiesta que combinó futbol, música y emoción tras conquistar su segunda Copa del Mundo.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de Aitana, quien subió al escenario para interpretar en directo "Superestrella", una de las canciones que acompañó a La Roja durante su camino hacia el campeonato. La presentación desató la euforia entre los asistentes y también entre los futbolistas, que no dudaron en cantar junto a la artista.

Con la Copa del Mundo como protagonista sobre el escenario, la cantante recordó el vínculo que mantiene con la selección española, luego de haber participado también en las celebraciones de la Eurocopa 2024. Su actuación volvió a convertirla en una de las figuras musicales asociadas a los recientes éxitos del combinado nacional.

La celebración reunió además a reconocidos artistas como Lola Índigo, Ana Mena, Arde Bogotá y Viva Suecia, quienes amenizaron una jornada que comenzó con el desfile de los campeones por las principales calles de Madrid y culminó con un multitudinario espectáculo en la Plaza de Cibeles.

Dieciséis años después de conquistar su primer título mundial en Sudáfrica 2010, España disfruta una celebración histórica que parece no tener fin. Con la segunda estrella ya bordada en el escudo de La Roja, la afición continúa disfrutando de una noche inolvidable que quedará marcada en la historia del futbol español.