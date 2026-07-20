Marc Cucurella protagoniza el momento viral de la celebración de España con la Copa del Mundo

Las celebraciones de España por conquistar el Mundial 2026 dejaron un momento tan inesperado como divertido. Durante el desfile de los campeones por las calles de Madrid, Marc Cucurella hizo una broma que por unos segundos puso en alerta a miles de aficionados.

Mientras saludaba a la multitud desde el autobús de los campeones, el lateral español tomó la Copa del Mundo y realizó el movimiento como si fuera a lanzarla hacia los seguidores que llenaban las calles de la capital española.

😂 Si la lanzas no toca el suelo



¡Grande Cucu!#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/2lVT1gAuD8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

La reacción fue inmediata. Los aficionados contuvieron el aliento y varios de sus compañeros también parecieron sorprenderse, ya que por un instante dio la impresión de que el trofeo más importante del futbol terminaría entre la multitud.

Sin embargo, todo se trató de una broma de Cucurella, quien sonrió tras completar la finta y continuó con los festejos junto al resto de la plantilla de La Roja, que celebró la obtención de su segunda estrella mundialista.

La broma de Cucurella se vuelve viral

El peculiar momento no tardó en inundar las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y reaccionaron a la ocurrencia del defensor español durante el recorrido por Madrid.

La celebración reunió a una multitud en las inmediaciones de Cibeles, uno de los puntos tradicionales de los festejos deportivos en la capital, donde los campeones recibieron el cariño de miles de aficionados.

Las cuentas oficiales de la Selección Española también se sumaron al momento con un mensaje en tono de humor que decía: "Si la lanzas, no toca el suelo", en referencia a la enorme cantidad de personas que abarrotaban las calles para celebrar el título.

La escena terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de los festejos, reflejando el ambiente de alegría que se vive en España tras conquistar el Mundial 2026 y volver a levantar la Copa del Mundo 16 años después de su coronación en Sudáfrica 2010.