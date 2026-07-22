Charlize Theron bromea sobre Matt Damon en La Odisea: "No podía dejar de mirar su trasero"

El estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, dejó una curiosa anécdota fuera de la pantalla. Durante la alfombra roja en Londres, Charlize Theron confesó entre risas que la espectacular transformación física de Matt Damon llamó tanto su atención que le resultaba imposible no admirarlo durante las grabaciones.

La actriz, quien interpreta a Calipso en la adaptación de la epopeya de Homero, habló con Entertainment Tonight sobre su experiencia compartiendo escenas con Damon. Al ser cuestionada sobre su compañero de reparto, respondió con entusiasmo que luce "increíble" gracias al intenso trabajo físico que realizó para dar vida al legendario Odiseo.

Una confesión que provocó risas

Con el sentido del humor que la caracteriza, Charlize Theron hizo una confesión que rápidamente se volvió viral. La actriz admitió que en varias ocasiones terminaba observando el físico de Matt Damon, especialmente durante las escenas que compartían.

"Lo estoy mirando de una manera extraña. Ahora mismo le estoy mirando el trasero", comentó entre bromas, para después reconocer que no debía hacerlo, ya que el actor está casado desde hace más de dos décadas con Luciana Barroso.

El intenso entrenamiento de Matt Damon

Para interpretar al rey Odiseo, Matt Damon siguió una estricta preparación física. El actor redujo su peso hasta aproximadamente 76 kilogramos y adoptó una disciplina basada en entrenamiento constante, alimentación controlada y cambios importantes en su estilo de vida.

En entrevistas previas, el protagonista explicó que el reto no solo consistía en perder peso, sino en alcanzar una condición física que reflejara la resistencia de un guerrero que enfrenta un largo viaje lleno de desafíos.

Un elenco de primer nivel para Christopher Nolan

Además de destacar el trabajo de Matt Damon, Charlize Theron elogió al resto del reparto de La Odisea, integrado por figuras como Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Lupita Nyong'o.

La actriz aseguró que una de las grandes virtudes de Christopher Nolan es su capacidad para reunir elencos de alto nivel, una característica que, considera, vuelve a quedar reflejada en esta ambiciosa adaptación cinematográfica del clásico de Homero.