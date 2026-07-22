Movimiento Ciudadano enfrenta presuntas divisiones internas mientras busca competir por la Presidencia municipal de Benito Juárez

A menos de un año de que inicie formalmente el proceso electoral rumbo a la Presidencia municipal de Benito Juárez en el 2027, Movimiento Ciudadano (MC) se mantiene como tercera fuerza política en Benito Juárez, con alrededor del 10% de preferencia partidista, según encuestas recientes como Destino 27 de CE Research.

El partido naranja apuesta por posicionarse como opción “fresca” y ciudadana, pero enfrenta un panorama complicado: crecimiento moderado en algunos sectores, conflictos internos y un electorado que aún lo ve más como alternativa testimonial que como contendiente real por la Alcaldía. En una ciudad marcada por inseguridad, rezagos en servicios y desigualdad, MC lucha por convertir su discurso de renovación en votos.

El partido ha registrado avances en Benito Juárez como fue en las elecciones del 2024, cuando logró crecer más del 340% en votos en Cancún, consiguiendo Regidurías y consolidando una base entre jóvenes y sectores que buscan opciones distintas a los tradicionales. Sin embargo, ese impulso no se traduce aún en preferencias mayoritarias. En careos hipotéticos, MC queda muy atrás de Morena y en algunos escenarios incluso del PAN, con perfiles que no terminan de consolidar una ventaja clara.

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Los que se perfilan: trayectorias y tensiones

Entre los personajes que suenan con fuerza rumbo a la Alcaldía destaca Jesús Pool Moo, regidor, un personaje que en el argot político se le considera un “chapulín” ya que inició su carrera política en el PRI, saltó a Morena, al que siendo diputado federal renunció para brincar al PRD y finalmente cambiarse a MC. Ha impulsado el crecimiento del partido en el municipio, con énfasis en juventud y trabajo de base. Su perfil es el del operador local con presencia en colonias y capacidad para movilizar militancia.

Otro nombre que circula es Esteban Frías, con experiencia dirigencial y quien buscaría por segunda ocasión la candidatura. Otra opción que aparece en la baraja emecista es el abogado Alberto Aké, de extracción sindical, con una participación activa dentro del partido en Cancún.

Aspirantes han destacado por cambiar de bancadas

Conflictos internos que debilitan su imagen

Las pugnas internas no son nuevas en MC Quintana Roo, pero se acentúan en momentos clave como el actual, lo que se ha hecho evidente con la salida de miembros destacados en distintas partes de la entidad. Aunado a ello se acerca la renovación de las dirigencias estatal y posteriormente las municipales, lo que podría generar una mayor fractura al interior del instituto político donde unos apuestan por consolidar liderazgos territoriales como el de Pool Moo en Cancún. Otros defienden perfiles con mayor trayectoria estatal o nacional.

Fuentes cercanas a las estructuras naranjas hablan de “tribus” que jalan para distintos lados, con tensiones entre la dirigencia actual y aspirantes que buscan mayor protagonismo. Aunque MC se presenta como partido ciudadano y abierto, en la práctica los conflictos internos debilitan su imagen de unidad y frescura, alimentando percepciones de que las decisiones responden más a intereses internos que a una estrategia clara para ganar.

No hay, hasta ahora, un candidato único ni de unidad consolidado. Eso, a poco más de un año de la elección, genera especulaciones y movimientos subterráneos. Algunos cuadros miran con recelo la posible irrupción de perfiles externos o mediáticos; otros, más pragmáticos, saben que sin ampliar el voto más allá del núcleo naranja será difícil pelear algo más que un lejano tercer lugar.

Busca identidad en un destino complejo

MC ha intentado posicionarse como la opción “distinta”, con énfasis en juventud, ideas frescas y crítica a los extremos. En Cancún promueve trabajo territorial, afiliaciones y formación de nuevos cuadros, pero la realidad muestra a un partido que, pese a crecimientos puntuales, no logra capitalizar el descontento ciudadano de manera masiva. Problemas como seguridad, servicios públicos y el modelo turístico siguen sin propuestas que conecten ampliamente. Por lo pronto, MC parece nadar en un tercer lugar cómodo, pero sin proyección clara de victoria.

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¿Hacia dónde va en el municipio Benito Juárez?

La realidad de Movimiento Ciudadano en Cancún es la de un partido con potencial, pero herido por batallas internas que debilitan su imagen y lo dejan con mucho trabajo por delante para convertirse en opción competitiva. Los aspirantes tienen perfiles con experiencia territorial, pero ninguno enciende aún la chispa masiva que se requiere para voltear las tendencias. Sus aspirantes y otros cuadros locales lideran esfuerzos, pero el partido completo permanece lejos en las generales.

Faltan meses decisivos y MC nacional impulsa su marca ciudadana y busca consolidarse como alternativa. En Cancún, militancia y posibles candidatos tendrán que decidir si repiten la fórmula de crecimiento moderado o construyen algo distinto que realmente dispute el poder. Por ahora, la radiografía muestra un partido vivo y en expansión relativa, pero fragmentado y con un camino cuesta arriba para dejar de ser tercera fuerza en la joya turística de Quintana Roo.

La ciudadanía, harta de promesas incumplidas de todos los colores, observa con atención. En un municipio donde miles enfrentan problemas, MC tiene la oportunidad de capitalizar el descontento, pero sus choques internos, nula presencia previa al proceso electoral y falta de perfiles detonantes, arriesgan a que se mantenga únicamente como una opción testimonial. El interés social es claro: en política local, las divisiones y la falta de unidad pueden condenar a un partido a la irrelevancia, mientras la gente demanda soluciones concretas, más que discursos naranjas.