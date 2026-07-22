Video de motociclista que evade retén de la SSP en Progreso desata polémica en redes sociales

Un motociclista se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que muestra cómo evade un filtro de vigilancia instalado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio de Progreso, Yucatán.

Las imágenes, difundidas por el usuario identificado como José M., captan el momento en que el conductor detecta el retén policiaco y, en lugar de detenerse, decide subir su motocicleta a la acera para esquivar el punto de revisión. A pesar de que algunos agentes intentan impedir su paso, el motociclista logra continuar su trayecto sin ser detenido.

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Tras librar el filtro, el conductor sigue su camino con dirección a Chicxulub Puerto, mientras la grabación continúa mostrando su recorrido.

El video rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde generó cientos de reacciones y comentarios.

La publicación dividió opiniones entre los internautas. Mientras algunos usuarios tomaron la acción con humor o la calificaron como una muestra de "astucia", otros criticaron la conducta al considerar que representa un acto irresponsable que pone en riesgo tanto al propio motociclista como a peatones y otros automovilistas.

¿Qué pasa si evades un retén o filtro policiaco en Yucatán?

Aunque evadir un retén no constituye automáticamente un delito, hacerlo puede derivar en diversas consecuencias legales y administrativas.

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Si un conductor desobedece las indicaciones de un agente de tránsito o de la policía, puede ser sancionado conforme a la normativa vigente y, dependiendo de las circunstancias, enfrentar infracciones, multas o incluso ser asegurado para una revisión posterior.

Además, realizar maniobras peligrosas, como circular sobre las banquetas o poner en riesgo a terceros para evitar un filtro de revisión, puede generar sanciones adicionales por violar el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.

En caso de provocar un accidente o causar daños, la responsabilidad del conductor podría incrementarse.