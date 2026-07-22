Gobierno anuncia inversión de más de 106 mil millones de pesos en obras, transporte y agua para el Edomex

El Gobierno de México destinará más de 106 mil millones de pesos durante el sexenio a proyectos de infraestructura, movilidad y agua en el Estado de México, con prioridad en los municipios de la zona oriente.

Durante la conferencia matutina encabezada este miércoles 22 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Toluca, los titulares de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentaron los avances de las obras.

Los proyectos incluyen repavimentación de carreteras, construcción de puentes, nuevos sistemas de transporte público, trenes de pasajeros, plantas potabilizadoras, colectores y obras para reducir riesgos de inundación.

¿Qué obras de infraestructura se realizan en el Estado de México?

El secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que los 10 trenes de pavimentación entregados a municipios acumulan un millón 242 mil metros cuadrados intervenidos, equivalentes a cerca de 100 kilómetros.

La SICT también rehabilitará alrededor de 170 kilómetros de la red federal libre de peaje. Hasta el momento se concluyeron 92 kilómetros y se proyectan 70 más.

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El programa contempla 20 puentes vehiculares, incluidos los dos ubicados en la zona de Alameda. El primero estará listo en noviembre de 2026, mientras que el segundo concluirá en octubre de 2027.

También se construyen 10 centros comunitarios México Imparable, uno en cada municipio prioritario, con fecha de terminación prevista para octubre.

Trolebús Ixtapaluca y Mexibús ampliarán la movilidad

Entre los proyectos de transporte destaca el Trolebús Ixtapaluca, que conectará Chalco con Ixtapaluca mediante un recorrido de 10 kilómetros. La obra incluirá un viaducto elevado y estaciones terminales, y deberá concluir en julio de 2027.

El Gobierno estatal también desarrolla una ampliación del Mexibús desde Vicente Villada hasta Panteón Los Rosales. El proyecto se encuentra en proceso de licitación y los trabajos comenzarían en septiembre de 2026.

En materia ferroviaria, el Tren México-Querétaro tendrá 71 kilómetros dentro del Estado de México y una inversión de 47 mil 500 millones de pesos. La obra reporta un avance de 20 por ciento.

#MañaneraDelPueblo. En materia de infraestructura en trenes, el Tren México-Querétaro atraviesa varios municipios del EdoMex y se invertirán en ese tramo más de 46 mil mdp, así como el Tren AIFA-Pachuca, a cargo de @Defensamx1 que iniciará su construcción en septiembre de este… pic.twitter.com/FyuRgNglIj — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 22, 2026

El tren que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Pachuca contará con 30 kilómetros dentro de la entidad y una inversión de 20 mil millones de pesos.

La inversión en infraestructura durante 2026 será de 33 mil 663 millones de pesos, mientras que el monto acumulado entre 2025 y 2030 alcanzará 76 mil 400 millones.

Conagua construye nuevas fuentes de abastecimiento de agua

El director de Conagua, Efraín Morales López, informó que se construye una planta potabilizadora en el Lago de Guadalupe con capacidad de tres mil litros por segundo.

El proyecto incluye la rehabilitación de la Línea Metropolitana y el mantenimiento de un sistema de conducción de aproximadamente 50 kilómetros. La inversión será de cinco mil 530 millones de pesos.

El agua beneficiará a habitantes de Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz y parte de la alcaldía Iztapalapa.

Otro proyecto aprovechará el agua de lluvia de la Laguna de Zumpango. La obra contempla una planta potabilizadora, una planta de tratamiento, 27 kilómetros de acueducto y el reforzamiento de bordos.

Este sistema aportará tres mil litros por segundo durante el estiaje y hasta cinco mil durante la temporada de lluvias. La inversión prevista asciende a nueve mil 859 millones de pesos.

#MañaneraDelPueblo. Se han invertido 5 mil 377 mdp en obra hídrica a cargo de @conagua_mx pic.twitter.com/BXWt5qPBPT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 22, 2026

Obras buscan evitar inundaciones en Chalco y Nezahualcóyotl

Conagua reportó que el colector de Chalco registra un avance de 72 por ciento. La obra busca resolver los problemas de inundaciones que afectan desde hace décadas a Chalco y Valle de Chalco.

Además, entraron en operación los colectores Xochiaca y Pinos, destinados a reducir riesgos en Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa.

La planta de bombeo Churubusco-Xochiaca cuenta con ocho equipos capaces de desalojar 16 mil litros de agua por segundo.

La inversión acumulada en obras hidráulicas alcanza 23 mil 317 millones de pesos y llegará a 30 mil millones al final del sexenio. Las autoridades estiman que los proyectos incrementarán el suministro metropolitano hasta en ocho mil litros por segundo y protegerán el patrimonio de familias que habitan en zonas con riesgo de inundación.

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