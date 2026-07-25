La Velada del Año 6 hace historia: los momentos más virales

La sexta edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, volvió a demostrar por qué es uno de los espectáculos digitales más importantes del mundo.

El evento, celebrado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, reunió a miles de asistentes y a millones de espectadores mediante plataformas de streaming.

La cartelera estuvo integrada por 10 combates, en los que participaron streamers, influencers, cantantes y creadores de contenido de distintos países.

¿Quiénes fueron los ganadores de La Velada del Año 2026?

Aunque varios enfrentamientos llegaron hasta la decisión de los jueces, también hubo nocauts y actuaciones que sorprendieron tanto al público como a los propios participantes.

Estos fueron los ganadores de La Velada del Año 6:

Valeria La Parce venció a Fabiana Sevillano.

Natalia MX derrotó a Clersss.

Edu Aguirre superó a Gastón Edul.

Marta Díaz venció a Tatiana Kaer.

Gero Arias derrotó por nocaut a ViruZz.

Angie Velasco se impuso a Alondrissa.

Lit Killah venció a Kidd Keo.

RoRo derrotó a Rivers.

Plex superó a Fernanfloo.

TheGrefg cerró la noche con una victoria sobre IlloJuan.

Uno de los momentos que más conversación generó fue el nocaut de Gero Arias sobre ViruZz, considerado por muchos como la acción más impactante de la noche.