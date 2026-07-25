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¿Quién es el favorito para ganar La Casa de los Famosos México 2026?

Antes del estreno del reality, las casas de apuestas y la conversación en redes sociales ya perfilan a los concursantes con mayores posibilidades de llevarse el triunfo

Por Redacción Por Esto!

26 de jul de 2026

2 min

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Los seguidores del reality ya comenzaron a elegir a sus favoritos incluso antes de que los habitantes entren oficialmente a la casa
Los seguidores del reality ya comenzaron a elegir a sus favoritos incluso antes de que los habitantes entren oficialmente a la casa / La Casa de los Famosos México

Aunque La Casa de los Famosos México 2026 todavía no abre sus puertas, el público ya comenzó a hacer sus apuestas.

Como ocurre cada temporada, las redes sociales y algunas plataformas especializadas en pronósticos han empezado a perfilar a los participantes que podrían convertirse en los protagonistas del reality e incluso llegar a la gran final.

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Yahir. El cantante sonorense llega con una trayectoria de más de dos décadas en la música y la televisión, además de una imagen que, para muchos seguidores, podría jugar a su favor dentro del programa.

También destaca Karina Torres, influencer e integrante del grupo "Las Perdidas", quien llega con una comunidad digital muy activa.

Sus seguidores consideran que su espontaneidad y sentido del humor podrían convertirla en una de las habitantes más populares, especialmente entre el público joven que sigue el programa a través de redes sociales.

Sin embargo, la historia del reality demuestra que ser favorito antes del estreno no garantiza llegar a la final.

En temporadas anteriores, varios participantes que iniciaron como los más fuertes terminaron siendo eliminados de forma inesperada, mientras que otros lograron conquistar a la audiencia conforme avanzó la convivencia dentro de la casa.

Por ello, las preferencias iniciales cambian conforme transcurren las semanas y los televidentes conocen una faceta más personal de cada habitante.

Al final, será la respuesta del público, las votaciones y el desarrollo del programa lo que finalmente determine quién consigue coronarse como el ganador de La Casa de los Famosos México 2026.

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