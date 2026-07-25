Mr. Doctor retoma el caso de Victoria Pamela y Mario Sáenz: la historia del feminicidio que sigue generando debate

El creador de contenido y médico internista Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, puso nuevamente sobre la mesa el caso del exskater Mario Sáenz, quien había sido acusado del feminicidio de Victoria Pamela, ocurrido en el 2017.

Esto luego de que el tribunal federal ordenó la reposición del juicio oral, lo que significa que el proceso deberá repetirse debido a presuntas violaciones al debido proceso detectadas durante el juicio anterior, aunque no se han hecho públicos los motivos específicos de la resolución del amparo.

Lo que se sabe del caso Mario Sáenz y Victoria Pamela

De acuerdo con las declaraciones realizadas por los padres de Victoria Pamela, ella salió a celebrar su cumpleaños con su entonces novio Mario Sáenz, con quien fue vista por última vez antes de haber sido encontrada sin vida.

Aunque el exskater asegura que él se encontraba en otro lugar al momento de los hechos, no existen pruebas suficientes ni contundentes que demuestren esto.

Por otra parte, tampoco existe una huella de ADN en la víctima, ya que Pamela fue dejada en la ducha bajo el agua caliente por un estimado de 10 horas, lo que elimina cualquier evidencia y contamina la escena del crimen.

Mientras el lado de la víctima solicita que el acusado sea nuevamente declarado culpable de feminicidio, la defensa se ha dedicado a dar diversas entrevistas en las que buscaría influir en la opinión pública, señalando al ex deportista como inocente.

Las razones por las que Mario Sáenz fue acusado de feminicidio

En su video, Mr. Doctor, la escritora feminista Dahlia de la Cerda y el abogado Marco Rosales, repasaron los motivos por los que el acusado de 38 años de edad fue declarado culpable del crimen el 7 de febrero de 2022:

Fue la última persona que estuvo con Victoria Pamela Salas antes de que fuera encontrada sin vida.

Declaraciones inconsistentes de los testigos de la defensa. Quienes llegaron a dar diferentes versiones sobre lo que presuntamente presenciaron.

Señalamiento directo por parte de dos trabajadores del hotel, quienes dijeron haber visto a Mario Sáenz en la habitación con la víctima.

Comportamiento errático. Además de presentarse en el funeral con presuntas pruebas para mostrarle a la madre de la víctima su supuesta inocencia, también estuvo prófugo de la justicia antes de entregarse voluntariamente.