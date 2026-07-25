Armado con un machete, sujeto amenaza a su expareja y termina detenido en Campeche

Un sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de amenazas y violencia familiar, luego de llegar armado con un machete al predio de su excompañera sentimental en la unidad habitacional Concordia, donde intentó agredirla antes de ser sometido por elementos policiales.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando el hombre, en estado de ebriedad, comenzó a gritar e insultar desde el exterior de la vivienda, despertando a los vecinos de la zona. A pesar de que en el lugar se encontraba un menor de edad, el sujeto blandió el arma blanca con la intención de amedrentar a la mujer.

En respuesta, la afectada intentó resguardarse en el inmueble; sin embargo, el agresor pretendió allanar la vivienda mientras la amenazaba de muerte. Ante la situación, vecinos alarmados y la propia víctima solicitaron auxilio al número de emergencias 911, activando un despliegue de la Policía Estatal y del grupo de atención a la mujer “Zazil”.

Al arribar al sitio, los agentes fueron encarados por el individuo, quien intentó atacarlos con el machete. No obstante, debido a su estado de intoxicación y al verse superado en número, fue desarmado y sometido rápidamente.

La víctima identificó al agresor como José Roberto “N”, señalando que se trataba de su expareja, de quien se había separado previamente debido a conductas violentas. Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para valorar al detenido, quien presentaba contusiones menores derivadas del arresto, determinando que no requería traslado hospitalario.

El imputado fue trasladado a los separos de la FGE para el deslinde de responsabilidades y determinar su situación jurídica en las próximas horas. Por su parte, la mujer fue acompañada al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) para formalizar la denuncia correspondiente.

JGH