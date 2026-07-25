Capturan en Zapopan a Levi “N”, objetivo prioritario buscado por homicidio y extorsión en Veracruz

Autoridades federales y estatales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Levi “N”, identificado como objetivo prioritario y requerido por los delitos de homicidio doloso calificado y extorsión.

El Gabinete de Seguridad federal informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades de Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con el homicidio de dos personas ocurrido en Veracruz. Después de su captura fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial encargada de continuar el procedimiento.

El arresto forma parte de los trabajos de inteligencia e intercambio de información entre instituciones para localizar a personas señaladas como generadoras de violencia. La responsabilidad penal del detenido deberá definirse ante un juez, por lo que conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.

¿Quién es Levi “N” y por qué era buscado?

Reportes periodísticos identifican al detenido, también referido como Levy “N”, como excomandante de la Policía Municipal de Atoyac, Veracruz. Las indagatorias lo vinculan con al menos dos homicidios presuntamente cometidos por instrucciones de integrantes de un grupo delictivo que operaba en esa región.

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La orden judicial también contempla el delito de extorsión. Sin embargo, las autoridades no detallaron públicamente quiénes fueron las víctimas, cuándo ocurrieron los asesinatos ni cuál habría sido la participación específica del acusado.

Tampoco se informó si durante el operativo se aseguraron armas, vehículos, dinero u otros indicios relacionados con la investigación.

Operativo conjunto permitió ubicarlo en Zapopan

La captura requirió la colaboración de corporaciones de distintas entidades, debido a que la investigación se originó en Veracruz y el objetivo fue localizado en Jalisco.

Tras comprobar su identidad, los agentes ejecutaron la orden de aprehensión sin que se reportaran enfrentamientos o personas heridas. Posteriormente, Levi “N” fue trasladado a la capital del país para realizar las diligencias correspondientes.

El Gabinete de Seguridad señaló que el intercambio de información entre fiscalías y corporaciones permite ubicar a objetivos que cambian de residencia o se desplazan hacia otros estados para evadir la acción de la justicia.

En Zapopan, Jalisco, elementos de @SSPCMexico y @SSC_CDMX, en coordinación con @FGE_Veracruz y autoridades de @GobiernoJalisco, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Levi “N”, objetivo prioritario requerido por los delitos de homicidio doloso calificado y extorsión.



De… pic.twitter.com/lDKiqnOyMA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 25, 2026

Veracruz mantiene operativos contra homicidio y extorsión

El Gobierno federal ha reforzado en Veracruz las investigaciones contra grupos dedicados a homicidios, secuestros y cobros ilegales. En enero, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de 49 personas por extorsión desde el inicio de la estrategia nacional contra ese delito, entre ellas seis consideradas objetivos prioritarios.

La siguiente etapa del caso será la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba y solicitar, en su caso, la vinculación a proceso. Un juez también determinará las medidas cautelares que deberá cumplir el detenido mientras continúa la investigación.

IO