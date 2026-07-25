Flávio Bolsonaro entra a la batalla presidencial en Brasil y promete mantener vivo el legado de su padre

El senador Flávio Bolsonaro lanzó oficialmente su candidatura a la Presidencia de Brasil con la promesa de continuar el proyecto político de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple una condena por su participación en el intento de golpe de Estado.

La proclamación ocurrió este sábado 25 de julio durante la convención nacional del Partido Liberal, celebrada en un auditorio del estadio Pacaembu, en São Paulo. El legislador de 45 años disputará las elecciones previstas para octubre frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un nuevo mandato.

Ante cientos de simpatizantes, Flávio Bolsonaro afirmó que posee un estilo más tranquilo y moderado que el de su padre, pero aclaró que mantendrá las principales banderas del movimiento conservador. “Aquí hay sangre de Bolsonaro”, expresó durante uno de los momentos centrales de su discurso.

¿Qué prometió Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento?

El candidato sostuvo que buscará “rescatar” a Brasil del Gobierno encabezado por Lula y el Partido de los Trabajadores. También acusó a la actual administración de aumentar impuestos, tolerar la corrupción y perseguir a sus adversarios políticos.

Flávio presentó su candidatura como la continuación del proyecto que llevó a Jair Bolsonaro al poder en 2018. Además, defendió un país donde las instituciones respeten la Constitución, los emprendedores encuentren oportunidades y las familias reciban protección del Estado.

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Su esposa, Fernanda Bolsonaro, participó en la presentación y centró parte de su mensaje en la inseguridad que enfrentan las mujeres, así como en las dificultades de quienes buscan abrir o mantener un negocio.

Jair Bolsonaro apareció mediante un video creado con inteligencia artificial

El expresidente no asistió a la convención debido a las restricciones judiciales relacionadas con su prisión domiciliaria. En su lugar, los organizadores proyectaron un mensaje elaborado con inteligencia artificial que reprodujo su imagen y su voz.

La grabación presentó a Flávio como el sucesor elegido para representar al movimiento bolsonarista. Jair Bolsonaro tiene prohibido difundir manifestaciones político-electorales, incluso por medio de terceros, debido a una resolución del Supremo Tribunal Federal.

El exmandatario fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado y abolición violenta del orden democrático, entre otros. Actualmente cumple prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Milei y Netanyahu respaldan la candidatura

La convención contó con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, quien manifestó su apoyo al candidato y lanzó críticas contra Lula y los gobiernos de izquierda en América Latina. También se difundió un mensaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, acudieron al encuentro. Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, no estuvo presente, aunque envió un video de respaldo.

🚨URGENTE: Flávio Bolsonaro anuncia oficialmente a candidatura à Presidência da República. 🇧🇷 pic.twitter.com/fX6Fai2WUC — Caveira Patriota 🇧🇷 (@Caveira_Patriot) July 25, 2026

Flávio Bolsonaro inicia campaña detrás de Lula en las encuestas

El senador llega a la contienda sin compañero de fórmula definido y con dificultades para construir alianzas con partidos de centroderecha. Los primeros sondeos lo colocan por debajo de Lula en un eventual escenario de segunda vuelta, aunque la diferencia se mantiene cerrada.

La elección presidencial está programada para el 4 de octubre. En caso de que ningún aspirante obtenga más de la mitad de los votos válidos, la segunda vuelta se celebrará el 25 del mismo mes.

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