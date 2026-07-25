Campeche envejece a paso acelerado: en 20 años se disparará la población de adultos mayores

Campeche atraviesa una transformación demográfica sin precedentes. Las personas de 60 años y más representan actualmente alrededor del 10 por ciento de la población estatal, es decir, poco más de 100 mil habitantes. En los próximos 20 años este sector crecerá de manera significativa debido al acelerado descenso en la tasa de fecundidad y al aumento de la esperanza de vida, advirtió el Consejo Estatal de Población (Coespo).

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El coordinador de Vinculación Institucional del organismo, Freddy Dzib Puc, explicó que el Estado debe prepararse desde ahora para responder a las crecientes necesidades de una población cada vez más envejecida, lo que implicará mayores demandas en materia de salud, asistencia social, pensiones, jubilaciones, cultura y sistemas de cuidados.

Recordó que cuando el Consejo Nacional de Población (Conapo) y los Coespo fueron creados en 1974, el principal objetivo era contener el acelerado crecimiento poblacional. En aquella época, cada mujer tenía en promedio entre seis y siete hijos, una situación muy distinta a la que se vive actualmente.

Debido a las campañas de planificación familiar y salud reproductiva implementadas durante las últimas cinco décadas, para el año 2000 la tasa de fecundidad ya había descendido a entre 2.3 y 2.4 hijos por mujer, nivel cercano al llamado reemplazo poblacional, establecido en 2.1 hijos por mujer.

Para este 2026 el panorama cambió drásticamente. En Campeche, el promedio es de apenas 1.6 hijos por mujer, cifra inferior al nivel necesario para mantener estable el crecimiento de la población. Incluso, cada vez son más las parejas que deciden tener un solo hijo o no procrear como parte de su proyecto de vida.

Dzib Puc señaló que esta disminución en los nacimientos, combinada con las generaciones numerosas nacidas entre las décadas de 1970 y 2000, provocará que en los próximos años aumente considerablemente la población adulta mayor.

Destacó que la esperanza de vida también continuará creciendo. Actualmente se ubica en 70 años para las mujeres y 64 años para los hombres, pero estimó que en unos 15 o 20 años podría alcanzar los 80 años para ellas y entre 74 y 75 años para los varones, como resultado de los avances en materia de salud y prevención de enfermedades.

El representante del Coespo indicó que este fenómeno obligará a replantear las políticas públicas. Habrá menos niños y, por consecuencia, menos alumnos en las escuelas, mientras que aumentará la demanda de servicios especializados para las personas mayores.

Resaltó la importancia de fortalecer el Sistema Nacional y el futuro Sistema Estatal de Cuidados, a fin de garantizar atención integral a quienes requerirán apoyo para su movilidad, atención médica, acceso a pensiones y otras necesidades derivadas del envejecimiento.

Sostuvo que el reto no representa una crisis, sino una oportunidad para que los tres órdenes de gobierno planifiquen con anticipación el futuro de Campeche, adecuando sus presupuestos, infraestructura y programas sociales a una población que, inevitablemente, será cada vez más longeva.

JGH