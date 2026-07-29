Jared Leto rompe el silencio y habla sobre las acusaciones de agresión sexual

El cantante Jared Leto rompió el silencio tras la publicación de graves señalamientos en su contra presentados en el documental de la BBC titulado ‘Jared Leto: Hollywood's Dark Secret’. En este proyecto, cuatro mujeres señalaron al también actor por agresión y conducta sexual inapropiada.

Tras el estreno del documental, medios se acercaron al actor para conocer su opinión sobre los señalamientos que se realizaron. En este espacio, Leto decidió hablar sobre las fuertes acusaciones que han generado revuelo entre sus seguidores y usuarios que han visto el proyecto.

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¿Qué dijo Jared Leto sobre las acusaciones de agresión sexual?

Este documental reúne los testimonios de 10 mujeres que relatan presuntas experiencias de acoso, manipulación y abuso cometidos entre los años 2002 y 2016. De estos señalamientos; cuatro aseguraron ser víctimas de delitos de agresión o conducta sexual ilícita cuando ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios compartidos en el documental se detallan incidentes en moteles y hoteles, llamadas con lenguaje explícito a una joven de 16 años y supuestos intentos de hacer firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) con la finalidad de mantener las situaciones en secreto.

Jared Leto issues statement to @THR after 4 women accused him of criminal sexual misconduct in BBC documentary:



“I have never sexually assaulted anyone in my entire life. These claims are absolutely and categorically false.” pic.twitter.com/SW6mkpmLd9 — Pop Crave (@PopCrave) July 29, 2026

Ante esto; Jared Leto compartió un comunicado enviado a medios estadounidenses como People en donde el actor negó tajantemente los hechos: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas” explicó el músico.

Hasta este momento no se han presentado cargos penales ni condenas judiciales contra el actor. La investigación periodística de la BBC señaló haber revisado fotografías, mensajes y haber contrastado las historias con declaraciones de familiares, amigos y antiguos colaboradores de la banda musical.