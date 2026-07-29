Sheinbaum Pardo recibe en Palacio Nacional al Presidente del Banco Mundial, Ajay Banga

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta tarde, en Palacio Nacional a Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, para sostener una reunión en la que trataron temas de importancia para el desarrollo económico del país como es el Plan México.

"En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza", escribió la jefa del Ejecutivo Federal en su perfil de X.

Este miércoles, durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo anunció que tendría esta reunión con la comitiva del Banco Mundial, que ha mostrado interés en los proyectos de la actual administración y del entorno de inversión que predomina en México.

"Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política".

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"En este caso es el Plan México; Plan México significa producir más, con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación, entonces sí, en efecto, han estado muy interesados en el Plan México", aseguró la mandataria federal en la Mañanera.

La visita de Ajay Banga en Palacio Nacional se da el mismo día en que el Gobierno de México anunció una inversión de KIA en México por 649 millones de dólares para el periodo 2026-2028, además, a partir del 4 de agosto iniciará la producción en el país de un vehículo eléctrico en su planta de Pesquería, Nuevo León.

"En términos de empleos, esto significa la creación de 500 nuevos empleos este año, 1,500 nuevos empleos directos entre 2027, 28, 29 y 30. Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico y con una serie de características muy avanzadas, muy competitivo", explicó Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.