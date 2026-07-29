Dueño de predio en disputa en Ich-Ek exhibe documentos y afirma ser el legítimo propietario de 260 hectáreas

El conflicto por un predio de 260 hectáreas ubicado entre las comunidades de Ich-Ek y Crucero San Luis sumó un nuevo capítulo, luego de que Bernabé López Uicab presentara documentación oficial con la que aseguró acreditar la legítima propiedad del terreno denominado San José Copí, actualmente en disputa con un grupo de cinco posesionarios.

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En ejercicio de su derecho de réplica, el hombre de 71 años, acompañado por su hijo Bernardo Alberto López Rodríguez y su sobrino Pedro Antonio López Can, mostró a representantes de medios de comunicación documentos como la Resolución de un Juicio Sucesorio Intestamentario, la Boleta de Inscripción del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Campeche y el Comprobante Domiciliario Catastral, con los que sostiene que el inmueble le pertenece legalmente.

Según explicó, el predio fue adquirido por su padre en 1968 y posteriormente heredado a su hermano Cecilio López Uicab, quien falleció en 2010 sin dejar testamento. Tras iniciar un Juicio Sucesorio Intestamentario, López Uicab aseguró que la resolución judicial le reconoció como propietario del terreno.

Además, señaló que el 10 de agosto de 2023 obtuvo una sentencia favorable dentro de un Juicio Ordinario Civil, mediante la cual se ordenó la desocupación y entrega material del predio. Posteriormente, afirmó que el 19 de diciembre de 2023 recibió formalmente la posesión del inmueble, aunque indicó que quienes lo ocupan no acataron la resolución.

Aseguramiento del predio

De acuerdo con la versión de Bernabé López Uicab, el pasado 9 de julio de 2026 autoridades de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial, con apoyo de policías estatales, ministeriales, municipales y de la Guardia Nacional, ejecutaron el aseguramiento del predio y colocaron cintas para restringir el acceso.

No obstante, sostuvo que los posesionarios habrían retirado las medidas de aseguramiento y continuaron utilizando el terreno, incluso con la siembra de aproximadamente 10 hectáreas de soya.

Rechaza señalamientos

El propietario también rechazó las declaraciones realizadas previamente por Felipe Reneyro Poot Méndez y otros ocupantes del predio, quienes señalaron que durante más de cuatro décadas trabajaron esas tierras sin conocer a un dueño.

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López Uicab afirmó que sí ha mantenido diálogo con Felipe Poot y que, tanto en reuniones personales como durante los procesos judiciales, le ha mostrado la documentación que acredita la propiedad del inmueble.

Por su parte, Bernardo Alberto López Rodríguez negó que el único documento con el que cuente su padre sea un contrato privado de compraventa, como señalaron los posesionarios, y sostuvo que la propiedad deriva de una resolución judicial firme emitida dentro del juicio sucesorio.

Finalmente, Bernabé López Uicab aseguró que su intención es recuperar el predio por la vía legal y de manera pacífica, aunque reiteró que permanece abierto al diálogo para alcanzar un acuerdo con las personas que actualmente ocupan el terreno, donde además existen apiarios.

JGH