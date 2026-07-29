Galilea Montijo habla sobre los cambios en su rostro: “Me están tratando”

Galilea Montijo abordó públicamente los comentarios y especulaciones sobre los cambios en su rostro. La conductora explicó que su condición no responde únicamente a un arreglo cosmético, sino a un problema de salud relacionado con una lesión de un nervio afectado en un procedimiento.

La conductora compartió durante la emisión del programa ‘Hoy’ algunos detalles relacionados con su rostro, esto después de que, en redes sociales, usuarios comentarán y opinarán sobre los cambios que ha presentado Montijo en su cara, hecho que generó revuelo en diversas plataformas.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre los cambios en su rostro?

Durante la emoción del programa, Galilea compartió abiertamente lo que está experimentando. La conductora señaló que está recibiendo tratamientos como si ella sufriera una parálisis facial, un hecho que generó sorpresa entre los presentes y el público que veía el programa.

“Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”. comentó la conductora ante las cámaras del show.

¡Galilea Montijo habló y habló claro! 🎙️✨



Lo hizo desde su “casa”, el programa Hoy, donde cada mañana comparte con un público que la conoce, la quiere y la respeta. La conductora se refirió a los comentarios y especulaciones sobre su aspecto físico y cómo ha lucido últimamente.… pic.twitter.com/nUlnzysZSJ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 29, 2026

La tapatía explicó que ahora mismo se encuentra bajo tratamiento médico supervisado para atender está afección nerviosa. Además, anunció que dedicará un episodio completo de su nuevo proyecto junto a su especialista para brindar todos los detalles técnicos e informativos sobre la complicación que sufrió.

Tras esto; Galilea Montijo criticó a los médicos que dan diagnósticos en redes sin haber analizado su caso. “Si ves a uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti”, advirtió la conductora.

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