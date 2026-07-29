Karely Ruiz no fue secuestrada: Fiscalía de Nuevo León confirma que ocurrió

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aclaró que el incidente ocurrido durante la madrugada en la vivienda de Karely Ruiz, en San Nicolás de los Garza, no fue un secuestro ni un intento de privación ilegal de la libertad. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos corresponden a un robo con violencia cometido por un grupo de delincuentes.

El fiscal general Javier Flores Saldívar informó que entre seis y siete hombres ingresaron por la fuerza al domicilio de la creadora de contenido con el objetivo de apoderarse de dinero en efectivo, joyería y otros objetos de valor. De manera preliminar, las autoridades estiman que el botín asciende a 20 mil pesos en efectivo y aproximadamente 200 mil pesos en joyas.

Durante las diligencias, los agentes ministeriales localizaron mochilas presuntamente utilizadas por los responsables, además de bolsos de marcas de lujo abandonados cerca de la vivienda. Estos objetos fueron asegurados como evidencia y serán sometidos a distintos análisis periciales para fortalecer la investigación.

La Fiscalía de Nuevo León insistió en que, hasta el momento, no existen elementos que permitan sostener la versión de un secuestro. Por ello, pidió esperar el avance de las investigaciones antes de emitir conclusiones sobre lo ocurrido.

Las autoridades también confirmaron que Karely Ruiz no sufrió lesiones durante el asalto y que el resto de las personas presentes en el domicilio se encuentra fuera de peligro. No obstante, una de las víctimas fue golpeada por los agresores mientras estos exigían la ubicación del dinero y los objetos de valor.

Según las primeras indagatorias, el robo con violencia ocurrió alrededor de las 03:45 horas, cuando los habitantes de la vivienda dormían. Los delincuentes irrumpieron por la fuerza, amenazaron a los presentes y, tras obtener el botín, escaparon del lugar.

Como parte de las investigaciones, peritos y agentes ministeriales revisan cámaras de videovigilancia municipales, privadas y de domicilios cercanos para reconstruir la ruta de escape e identificar los vehículos utilizados por los responsables.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas. La Fiscalía señaló que continuará con las indagatorias y confía en que las evidencias aseguradas, las grabaciones de seguridad y los testimonios de las víctimas permitan identificar y capturar a los responsables del asalto.