Diego Luna recibirá premio honorífico en el Festival de Cine de Sarajevo 2026

El talento de Diego Luna volverá a ser reconocido a nivel internacional. El actor, director y productor mexicano recibirá el Premio Honorífico Corazón de Sarajevo durante la edición 32 del Festival de Cine de Sarajevo, que se celebrará del 14 al 22 de agosto, como reconocimiento a su destacada aportación al cine contemporáneo.

Los organizadores del Festival de Cine de Sarajevo destacaron que Diego Luna ha construido una carrera sólida tanto en el cine como en la televisión y el teatro, convirtiéndose en una figura clave por su creatividad, su compromiso social y su trabajo para ampliar la representación de los artistas latinos e hispanos en la industria audiovisual internacional

El director del festival, Jovan Marjanovic, señaló que la trayectoria del mexicano ha dejado una huella importante en el panorama cinematográfico mundial, motivo por el que fue elegido para recibir uno de los máximos reconocimientos que entrega el certamen.

Además del homenaje, Diego Luna presentará "Ashes" (Ceniza en la boca), el más reciente largometraje que dirigió y que tuvo su estreno en el Festival de Cannes este año. Como parte de su participación, también impartirá una clase magistral dirigida a estudiantes, cineastas y asistentes al festival.

En los últimos años, el actor mexicano ha consolidado su presencia internacional con proyectos como Andor, producción de Disney+ por la que fue nominado a los premios Globo de Oro y Emmy, además de desempeñarse como productor ejecutivo.

Durante la misma edición del festival también será homenajeado el cineasta iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Óscar y reconocido por su destacada trayectoria en el cine internacional. Asimismo, la actriz Emily Watson presidirá el jurado de la competencia de largometrajes, mientras que la inauguración del certamen estará a cargo de la película Fatherland, dirigida por el cineasta ganador del Óscar Paweł Pawlikowski.