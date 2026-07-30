Sheinbaum reconoce aumento del sargazo en 2026 y anuncia inversión de 2 mil mdp para reforzar estrategia en Q. Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la inversión de 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia de atención al sargazo en Quintana Roo ante el incremento en la llegada de la macroalga durante este 2026.

Los recursos serán usado para reforzar su captura en el mar, ampliar la instalación de barreras sargaceras y mejorar los trabajos de recolección en las playas.

Durante la conferencia de prensa señaló que estos trabajos se llevarán a cabo en las principales zonas turísticas de Quintana Roo. Siendo en este caso Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, por medio de la coordinación entre la Secretaría de Marina, el Gobierno de Quintana Roo, empresarios hoteleros y sectores turísticos.

Noticia Destacada Marina presenta estrategia para contener el sargazo antes de su arribo a las playas del Caribe Mexicano

Coordinación con hoteleros

La presidenta destacó labores conjuntos con empresarios hoteleros de Quintana Roo para fortalecer la estrategia de atención al sargazo, desde grandes cadenas hasta pequeñas. Esto con el objetivo de aplicar mejores acciones de limpieza en las playas.

Protección de ecosistemas y turismo

Sheinbaum señaló que el sargazo representa un desafío no solo para el turismo, sino también para los ecosistemas marinos y costeros, debido a que su acumulación puede afectar especies como las tortugas marinas durante sus procesos de anidación.