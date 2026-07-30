Les descuentan el crédito, pero no les entregan la casa: familia denuncia retraso en Vivienda para el Bienestar en Mérida

Tras más de seis meses de espera y con descuentos mensuales por un crédito que ya comenzaron a cobrarle, una familia teme quedarse sin hogar debido al retraso en la entrega de una vivienda del programa Vivienda para el Bienestar, denunció Judith Huchim.

La afectada explicó que su esposo solicitó el financiamiento al Infonavit al conocer el programa, con el objetivo de adquirir un patrimonio para su familia. Su petición fue aprobada en diciembre del 2025 y, desde entonces, comenzaron a descontarle mil 700 pesos mensuales, bajo el compromiso de que la vivienda sería entregada en marzo de este año.

Sin embargo, al llegar la fecha prevista, acudieron a las oficinas de la inmobiliaria encargada de la construcción del fraccionamiento San Marcos Sustentable en Mérida, donde les informaron que había un retraso y la entrega se realizaría hasta junio.

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Durante ese periodo, la familia tuvo que enfrentar un doble gasto: el descuento del crédito de la vivienda y el pago de la renta del predio donde habitan. Al acudir nuevamente el pasado lunes para solicitar la entrega de la casa, les informaron que aún no había autorización para ocuparla y tendrían que esperar otros tres meses, e incluso hasta finales del año; mientras, los cobros continuarían.

Notificación de desalojo

La situación se agravó luego de que la propietaria del predio que rentan les notificó que deberán desalojarlo antes del 15 de agosto, debido a que ya fue comprometido para otra persona.

Judith Huchim señaló que la familia no cuenta con recursos suficientes para cubrir el depósito y los primeros meses de renta que suelen solicitarse para ocupar otro inmueble, por lo que buscan una solución antes de quedarse sin un lugar donde vivir.

Su esposo acudió nuevamente a las oficinas del programa para solicitar la devolución de los recursos descontados y cancelar el crédito; sin embargo, les informaron que el dinero no puede ser reintegrado, pues permanecería disponible hasta que pudiera acceder a otro financiamiento.

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De acuerdo con la información que recibieron, los descuentos sólo podrían suspenderse hasta octubre, mientras continúan sin una fecha definida para la entrega de la vivienda.

La familia decidió hacer pública su inconformidad y solicitar la intervención de autoridades federales y estatales para que se revise su caso y se concrete la entrega de la casa.

Judith Huchim aseguró que otros beneficiarios enfrentan una situación similar y cuestionó la falta de información sobre el motivo por el cual viviendas aparentemente terminadas no han sido entregadas.