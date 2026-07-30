¿Qué propone la nueva Ley de Autismo en Campeche? La iniciativa incorpora 121 propuestas ciudadanas

La Consulta Pública para la creación de la nueva Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para el Estado de Campeche dejó 399 participaciones ciudadanas, 302 encuestas respondidas y 121 propuestas encaminadas a fortalecer los derechos, la atención y la inclusión de las personas con autismo y sus familias.

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Los resultados del ejercicio fueron presentados previo a la aprobación del dictamen que será sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, luego de que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables avalara la propuesta que unifica las iniciativas impulsadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Entre los principales resultados de la consulta destaca que la población considera prioritario fortalecer los derechos relacionados con la salud y la educación, ambos rubros con 35.4 por ciento de las preferencias. Las personas participantes señalaron como necesidades urgentes contar con diagnósticos oportunos, atención médica especializada, apoyos económicos para cubrir los costos de los servicios y mayores oportunidades de inclusión en los ámbitos educativo y laboral.

Del total de participantes, 72 por ciento fueron mujeres y 27.3 por ciento hombres, mientras que 11.4 por ciento de quienes respondieron se identificaron con la condición del espectro autista. La consulta contó con la participación de habitantes de los municipios de Campeche, Carmen, Calkiní, Hecelchakán, Seybaplaya, Champotón y Escárcega.

En cuanto a los principales desafíos que enfrentan las personas con autismo y sus familias, el 85.8 por ciento de los participantes consideró que existen áreas de oportunidad para fortalecer la atención educativa; el 59.4 por ciento manifestó que son limitadas las oportunidades laborales para las personas con esta condición; el 57.3 por ciento señaló que acceder a un médico especialista continúa siendo una de las mayores dificultades, y el 54.6 por ciento consideró necesario ampliar la capacitación para favorecer el empleo y el autoempleo.

Las aportaciones recibidas durante el proceso fueron registradas, analizadas e incorporadas a la elaboración del dictamen, con el objetivo de que la nueva legislación responda a las necesidades expresadas por quienes viven esta condición, sus familias, cuidadores, especialistas y organizaciones civiles.

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables destacaron que este proceso representa un hecho histórico para Campeche, al tratarse de una legislación construida mediante un mecanismo de consulta abierto, accesible, incluyente, informado y transparente.

La nueva Ley de Autismo de Campeche busca establecer bases para fortalecer las políticas públicas en materia de salud, educación, inclusión social y laboral, además de garantizar una mayor protección de los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias.

JGH