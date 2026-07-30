Fiscalía investiga incendio en planta de PepsiCo que destruyó 57 camiones en Matamoros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una investigación para determinar las causas del incendio que destruyó decenas de vehículos de reparto dentro de las instalaciones de PepsiCo en Matamoros.

El siniestro se registró durante la madrugada del lunes 27 de julio en un complejo ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez, en la colonia Leyes de Colonos. El fuego comenzó alrededor de la 01:00 y se extendió por el patio donde estaban estacionadas unidades utilizadas para distribuir productos de Sabritas.

Los primeros informes mencionaron alrededor de 40 camiones afectados. Sin embargo, después de revisar el lugar, Protección Civil municipal elevó el balance a 57 vehículos con daños, la mayoría considerados pérdida total. Algunos presentaron afectaciones parciales o deformaciones por las altas temperaturas.

¿Qué causó el incendio en la planta de PepsiCo?

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que la institución inició una carpeta de investigación de oficio y mantiene abiertos los peritajes especializados en materia de incendios.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si el fuego comenzó por una falla eléctrica, un cortocircuito, una acción intencional u otro motivo.

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Govea señaló que, en caso de comprobarse un accidente, la investigación deberá explicar por qué las llamas se propagaron por una zona amplia y alcanzaron una parte considerable de la flotilla.

Las primeras diligencias tampoco detectaron movimientos considerados atípicos, como el ingreso de personas ajenas a la compañía durante las horas previas al incendio. No obstante, los investigadores continuarán con la revisión de cámaras, testimonios, instalaciones eléctricas y cualquier indicio localizado en el inmueble.

Protección Civil informó que encontró una evidencia técnica que podría ayudar a establecer el punto donde comenzó el siniestro, aunque su naturaleza no fue revelada mientras continúan los análisis.

¿Hubo personas lesionadas durante el incendio?

PepsiCo México informó que no hubo trabajadores muertos ni lesionados como consecuencia directa del fuego.

Durante las labores de emergencia, un integrante de un grupo voluntario presentó fatiga y fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica. En el operativo participaron más de 40 personas de distintas corporaciones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar las llamas alrededor de las 03:23 horas y después realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de materiales para impedir una reactivación.

También colaboraron integrantes de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Estatal, Seguridad Pública municipal, la Junta de Aguas y Drenaje, grupos voluntarios y servicios de ambulancias.

🗣️ El alcalde de #Matamoros, Alberto Granados Fávila, aseguró que PepsiCo continuará operando en el municipio pese al incendio que afectó parte de su flotilla.



El edil descartó un cierre de la empresa y afirmó que no existe riesgo para los más de mil 500 empleos que genera,… pic.twitter.com/GJyDfCxLYV — El Horizonte Tamaulipas (@EHTamaulipas) July 29, 2026

¿PepsiCo recibió amenazas o intentos de extorsión?

La compañía negó haber recibido amenazas o intentos de extorsión relacionados con el incendio y aseguró que colaborará con la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

Esta versión deberá contrastarse con los resultados de los peritajes y con la información recabada por los agentes de investigación. Hasta ahora, la autoridad no ha informado que exista evidencia para vincular el siniestro con algún grupo delictivo.

Para reducir las afectaciones en la distribución, PepsiCo envió 15 camionetas a las instalaciones de Matamoros con el objetivo de reanudar gradualmente sus operaciones.

El dictamen final podría tardar, debido a que los especialistas deben analizar los restos de los vehículos, las instalaciones eléctricas, la posible presencia de combustibles y la forma en que avanzaron las llamas.

La Fiscalía determinará, con base en estos estudios, si el incendio fue accidental o provocado y si existe alguna responsabilidad penal o administrativa.

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