Bacteria “come carne” causa dos muertes en Alemania; alertan por riesgo en aguas cálidas

Las autoridades sanitarias de Alemania reportaron 17 infecciones adquiridas localmente y dos fallecimientos durante 2026 a causa de bacterias del género Vibrio, microorganismos que pueden provocar infecciones graves cuando entran al cuerpo mediante heridas abiertas.

El Instituto Robert Koch, responsable del control y vigilancia de enfermedades en el país, indicó que las dos víctimas mortales eran personas mayores. Entre los casos registrados hay 10 hombres y siete mujeres, con edades que van desde los tres hasta los 95 años.

La temporada comenzó antes que en años anteriores debido al calentamiento temprano de las aguas costeras. Las altas temperaturas favorecen la multiplicación de estas bacterias, principalmente en el Mar Báltico, el Mar del Norte y zonas donde se mezcla agua dulce con agua salada.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advirtió que las infecciones siguen siendo poco frecuentes en Europa, pero el riesgo aumenta cuando el agua se calienta y presenta una salinidad baja o moderada.

¿Qué son las bacterias Vibrio y cómo se transmiten?

Las bacterias Vibrio se encuentran de forma natural en ambientes marinos, estuarios y aguas salobres. Algunas especies pueden infectar a las personas mediante el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Otra vía de contagio ocurre cuando el agua contaminada entra en contacto con heridas, cortes, raspaduras o perforaciones recientes. Estas infecciones pueden causar enrojecimiento, inflamación, dolor y daño en los tejidos.

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El ECDC recomienda evitar el baño cuando existen heridas abiertas o cubrirlas con vendajes impermeables. Después del contacto con agua de mar, cualquier lesión debe lavarse y desinfectarse.

En Berlín se documentaron tres casos vinculados con heridas expuestas. Las personas desarrollaron sepsis y una de ellas murió, según el informe epidemiológico citado por las autoridades alemanas.

¿Por qué las llaman bacterias “come carne”?

El término “come carne” es una expresión popular y no significa que el microorganismo consuma literalmente el cuerpo humano.

Algunas especies, en particular Vibrio vulnificus, liberan sustancias que destruyen células y tejidos. En cuadros graves pueden provocar fascitis necrosante, una infección que avanza rápidamente por la piel, la grasa y los músculos.

Las complicaciones severas afectan principalmente a personas mayores, pacientes con defensas bajas y quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes o problemas hepáticos. El Instituto Robert Koch reconoce que las infecciones por vibrios no relacionados con el cólera son todavía poco frecuentes, aunque pueden tener consecuencias mortales.

¿Por qué aumentaron los casos durante el verano?

Los vibrios encuentran condiciones favorables cuando la temperatura superficial del agua supera aproximadamente los 18 o 20 grados y la salinidad permanece baja.

Las olas de calor registradas durante 2026 elevaron de forma anticipada la temperatura de las costas europeas. El ECDC señaló que el riesgo alcanzó niveles inusualmente altos para el inicio de la temporada y lanzó una herramienta que actualiza diariamente las zonas con condiciones adecuadas para el crecimiento bacteriano.

El Mar Báltico representa uno de los principales puntos de vigilancia debido a su menor concentración de sal. También pueden encontrarse condiciones adecuadas en sectores del Mar del Norte, el Mar Negro, el Mediterráneo y desembocaduras de ríos.

RKI registriert bereits zwei Todesfälle wegen Vibrionen in diesem Jahr https://t.co/wm9sxrIjj1 pic.twitter.com/XMpS2ryxkK — WELT (@welt) July 29, 2026

¿Quiénes deben tener mayores precauciones?

Las autoridades recomiendan que personas con enfermedades previas, sistemas inmunitarios debilitados o heridas recientes eviten entrar en aguas consideradas de riesgo.

También aconsejan cocinar completamente pescados y mariscos, no consumir ostras crudas y solicitar atención médica inmediata si después de nadar aparecen dolor intenso, hinchazón, fiebre o cambios de color alrededor de una herida.

El ECDC subrayó que bañarse en el mar continúa siendo seguro para la gran mayoría de la población. Las medidas preventivas deben concentrarse en los grupos vulnerables y en quienes presentan lesiones abiertas.

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