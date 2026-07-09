¿De qué murió Bonnie Tyler? Esto se sabe sobre el fallecimiento de la intérprete de Total Eclipse of the Heart

La música internacional está de luto tras la muerte de Bonnie Tyler, la icónica cantante británica que conquistó al mundo con el éxito Total Eclipse of the Heart. La artista falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía bajo atención médica debido a complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por la familia de Bonnie Tyler, que emitió un comunicado en el que informó que la intérprete murió durante la noche del 8 de julio. Sus seres queridos explicaron que el deceso ocurrió como consecuencia de una enfermedad por la que ya estaba siendo tratada, aunque no revelaron el diagnóstico específico y solicitaron respeto a su privacidad.

De acuerdo con la información difundida, Bonnie Tyler había sido ingresada de emergencia a un hospital de Faro, Portugal, tras sufrir una perforación intestinal que requirió una cirugía urgente. Aunque la intervención fue considerada exitosa, la recuperación de la cantante no evolucionó como esperaban los médicos.

Con el paso de las semanas, el estado de salud de la intérprete se agravó y el equipo médico decidió inducirla a coma para intentar estabilizarla. Permaneció más de un mes en terapia intensiva, pero finalmente perdió la vida debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad que enfrentaba.

En el comunicado, la familia adelantó que ofrecerá más información en los próximos días, pero por ahora pidió comprensión para atravesar este difícil momento. Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos detalles sobre el padecimiento que afectó a Bonnie Tyler durante sus últimos meses.

La cantante deja un legado imborrable en la historia de la música gracias a Total Eclipse of the Heart, uno de los mayores éxitos del pop-rock de la década de los ochenta y uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de seis millones de copias comercializadas.

Además de ese tema, Bonnie Tyler alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Holding Out for a Hero, It's a Heartache, If You Were a Woman (And I Was a Man), Here She Comes y Loving You's a Dirty Job (but Somebody's Gotta Do It), obras que consolidaron su carrera y la convirtieron en una de las voces más representativas de su generación.