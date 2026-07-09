Chile poblano y jitomate ayudan a que inflación en México baje a 3.37% en junio

La inflación general anual en México mantuvo su tendencia descendente y se ubicó en 3.37 por ciento durante junio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con este resultado, el indicador ligó dos meses consecutivos a la baja.

El dato quedó por debajo del 3.94 por ciento registrado en mayo, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En su comparación mensual, los precios al consumidor disminuyeron 0.27 por ciento, mientras que en junio de 2025 la inflación mensual fue de 0.28 por ciento y la anual de 4.32 por ciento.

¿Qué significa la baja de la inflación en México?

Aunque la inflación general todavía se mantiene por encima del objetivo permanente del Banco de México, que es de 3 por ciento, ya se encuentra dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El resultado representa una señal positiva para los hogares, debido a que muestra una menor presión en los precios frente a meses anteriores. Sin embargo, algunos productos agropecuarios y servicios continuaron con aumentos importantes.

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¿Cómo se comportó la inflación subyacente?

El índice subyacente, considerado una medición más estable porque excluye productos de alta volatilidad, avanzó 0.24 por ciento mensual y 4.03 por ciento anual.

Dentro de este componente, las mercancías subieron 0.18 por ciento mensual y los servicios 0.30 por ciento. En su comparación anual, las mercancías aumentaron 3.55 por ciento, mientras que los servicios crecieron 4.49 por ciento.

Entre los servicios, la educación reportó un incremento anual de 5.94 por ciento, la vivienda de 3.62 por ciento y otros servicios de 5.12 por ciento.

¿Qué productos subieron y cuáles bajaron en junio?

Los productos con mayor incidencia al alza fueron el aguacate, con un incremento mensual de 24.53 por ciento; la naranja, con 9.55 por ciento; la papa y otros tubérculos, con 9.32 por ciento; y la cebolla, con 6.87 por ciento.

En contraste, bajaron el chile poblano, con una caída de 40.43 por ciento; el jitomate, con 38.98 por ciento; el chile serrano, con 26.88 por ciento; la uva, con 18.96 por ciento; y el pepino, con 10.13 por ciento.

La canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, retrocedió 0.66 por ciento mensual y registró una variación anual de 3.04 por ciento, también en línea con la moderación general de precios.

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