Reconocen crisis de movilidad en el Centro de Mérida; analizan cambios para aliviar el tráfico

Uno de los retos que tiene la dirección de la Policía Municipal de Mérida, es resolver los problemas de vialidad en el Centro Histórico de Mérida, informó ayer su director Carlos Ricardo Marsh Ibarra.

El funcionario informó que personal del departamento de Ingeniería de Tránsito Vial realiza estudio y diagnóstico para ver de qué manera se puede resolver los problemas de vialidad en los primeros cuadros de la ciudad de Mérida y agilizar los semáforos que corresponden al Ayuntamiento de Mérida, especialmente en los cruces peatonales.

El director de la Policía Municipal reconoció que la calle 60 es una de las arterias que a diario registra intensos embotellamientos, así como la 65, la 59, 67, 56, 54, 52, por mencionar algunas por ser paso de unidades de transporte urbano, otras que se encuentran cerradas por trabajos de remodelación, como la 64 y si se toma en cuenta que cada día hay mayor flujo vehicular y peatonal, hay que hacer estudios y determinar en qué áreas se requiere mayor personal para agilizar la movilidad.

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Estacionamientos en la vía pública

Agregó que otro problema que va en aumento son los conos y otros obstáculos que las personas utilizan para delimitar su espacio para estacionar sus vehículos, prácticas que muchas veces carecen de los permisos correspondientes, en ese caso basta con llamar al 089 0 al 911 y presentar una denuncia para que las autoridades puedan proceder y verificar si éstos estacionamientos particulares cuentan con el visto bueno de las autoridades correspondientes y éstas verifiquen si cumplen con las normas que establece el reglamento de tránsito.

La intención de la dirección a su cargo es mejorar el tránsito vehicular como la seguridad de los turistas que nos visitan y recorren el Centro Histórico.

Por este motivo se reforzaron los puestos de atención turística para apoyar y brindar información a las personas que se encuentran de visita en Mérida, gracias este sistema anteayer se pudo recuperar un teléfono celular que un turista había extraviado en el Centro Histórico, en colaboración con agentes de la Secretaria de Seguridad Pública.

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Hasta el momento sólo este incidente se ha registrado en la temporada vacacional, incluso pueden denunciar a los agentes que se comporte con cortesía y dar un saludo de buenos días, tarde o noche, que se identifique y exprese el motivo de su intervención, sistema que aplica a la Policía Municipal para que asuntos internos pueda trabajar en ese aspecto y mejorar la actuación de los agentes.

Capacitación constante

Marsh Ibarra informó que la corporación mantiene un programa permanente de capacitación para fortalecer la atención ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

El objetivo, enfatizó, es consolidar una Policía Municipal cercana a la ciudadanía, que además de contribuir al orden vial, fortalezca la confianza de habitantes y visitantes en una de las zonas más concurridas.