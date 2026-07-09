Fatal accidente en una escuela de Mérida deja un trabajador sin vida durante obras de mantenimiento

Trágico accidente laboral cobró la vida de un trabajador la mañana de ayer en las instalaciones de una escuela en el norte de Mérida, ubicada en el fraccionamiento Campestre, donde se hacían trabajos de remozamiento para aprovechar el periodo vacacional.

De acuerdo con información preliminar, el operario efectuaba labores de mantenimiento en una estructura elevada cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de cuatro metros.

El fuerte impacto contra el suelo le provocó lesiones de extrema gravedad. Además, parte del material de construcción con el que trabajaba se desprendió y cayó sobre él, ocasionándole traumatismos severos que presuntamente le causaron la muerte de manera casi instantánea.

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Testigos y personal administrativo del plantel solicitaron apoyo a través de los números de emergencias 9-1-1, por lo que al sitio acudieron paramédicos para brindar atención al lesionado. Sin embargo, tras su valoración, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Se generó una amplia movilización de equipos de emergencia y seguridad. Brigadistas de Protección Civil del Estado de Yucatán (Procivy) hicieron una inspección en el área para verificar las condiciones de seguridad bajo las que se desarrollaban los trabajos, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron la zona y restringieron el acceso al inmueble.

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Posteriormente arribaron agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), así como peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las diligencias correspondientes, recabaron evidencias y tomaron testimonios para esclarecer las circunstancias del accidente.

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones forenses, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la víctima no había sido revelada oficialmente. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones en que se realizaban los trabajos de mantenimiento.