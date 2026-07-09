Trabajador queda con la mano atrapada en una revolvedora de masa en Tetiz

Momentos de angustia y tensión se vivieron la mañana de ayer en el municipio de Tetiz, poniente de la entidad, luego que un trabajador de una conocida tortillería local sufrió un grave accidente laboral al quedar atrapada una de sus extremidades en una máquina utilizada para la elaboración de masa.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado cumplía sus labores en el área de producción cuando, presuntamente por un descuido o una falla en la operación del equipo, activó accidentalmente una revolvedora de masa mientras mantenía la mano cerca de los mecanismos de funcionamiento de la maquinaria.

Noticia Destacada Fatal accidente en una escuela de Mérida deja un trabajador sin vida durante obras de mantenimiento

La fuerza del equipo atrapó de inmediato su mano izquierda, le ocasionó lesiones antes de que la máquina pudiera ser detenida. Tras varios minutos de tensión, compañeros de trabajo lograron auxiliar al afectado y liberar la extremidad.

Según información preliminar, el trabajador sufrió fracturas expuestas de radio y cúbito a la altura de la muñeca, además de una profunda herida abrasiva en el antebrazo, lesiones que le ocasionaron intenso dolor y abundante sangrado.

Los gritos de auxilio alertaron tanto a empleados como a clientes que estaban en el lugar, quienes solicitaron de inmediato la intervención de los servicios de emergencia a través de los números de emergencias 9-1-1. Paramédicos arribaron al establecimiento a bordo de una ambulancia y brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Noticia Destacada Imputan a sujeto por presunto narcomenudeo en Oxkutzcab; permanecerá en prisión preventiva

Hospitalizado en Mérida

Tras estabilizarlo, colocar vendajes compresivos y administrarle analgésicos, determinaron su traslado urgente a la Clínica Mérida, donde fue ingresado para recibir atención especializada y ser sometido a una intervención quirúrgica.

El estado de salud del trabajador fue reportado como reservado, aunque estable. Autoridades competentes tomaron datos de lo ocurrido e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y verificar si el establecimiento cumplía con las medidas de seguridad laboral requeridas para la operación de maquinaria industrial.