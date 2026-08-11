EJAE de Demon Hunters revela que Leonardo DiCaprio la puso nerviosa durante en los BAFTA

Una mirada desde el público bastó para aumentar los nervios de EJAE durante una de sus presentaciones más importantes. La cantante surcoreana recordó que tener a Leonardo DiCaprio frente a ella en los BAFTA fue suficiente para hacerla perder la concentración justo antes de interpretar una de las notas más exigentes de la canción.

La intérprete reconoció que los BAFTA todavía le generan cierta incomodidad porque durante su presentación tuvo dificultades con las notas altas. El momento ocurrió cuando se preparaba para cantar una parte clave de “Born to Be” y descubrió al reconocido actor entre los asistentes.

La expresión de Leonardo DiCaprio puso nerviosa a EJAE

EJAE explicó que lo que más la afectó no fue simplemente la presencia del actor, sino su expresión seria mientras la observaba desde el público. La cantante aseguró que ese instante la hizo sentirse todavía más nerviosa de lo que ya estaba por presentarse ante numerosas celebridades.

La artista reconoció que actuar frente a un público tan importante ya representaba una presión considerable. Sin embargo, encontrarse de frente con Leonardo DiCaprio aumentó sus nervios y terminó influyendo en su interpretación.

El error vocal todavía persigue a la cantante

Durante aquella presentación, EJAE tuvo un quiebre en la voz mientras intentaba alcanzar una nota alta. Aunque el incidente fue breve, la cantante confesó que continúa recordándolo como uno de los momentos más incómodos de su carrera.

La experiencia fue diferente durante los premios BRIT, celebrados pocos días después. En esa ocasión, la intérprete encontró un ambiente que le resultó más relajado, ya que entre el público había numerosos seguidores y niños que conocían su música.

Los fans defendieron a EJAE

A pesar del error, los seguidores de EJAE no tardaron en respaldarla. Algunos incluso consideraron que el quiebre de voz hizo que la presentación se sintiera más auténtica y destacaron que la cantante interpretó el tema en vivo.

Los comentarios también resaltaron que, después de ese pequeño tropiezo, la artista consiguió recuperar el control y completar las notas difíciles de la canción. Para sus seguidores, el incidente demostró precisamente que la actuación no dependía de una pista pregrabada.

EJAE ganó reconocimiento con K-Pop Demon Hunters

La cantante, compositora y productora surcoreana ha trabajado detrás de escena con diferentes figuras de la industria del K-pop, además de desarrollar proyectos propios. Su popularidad internacional aumentó gracias a su participación musical en K-Pop Demon Hunters, producción de Netflix que amplió su presencia entre el público mundial.

Ahora, aquella actuación en los BAFTA suma una curiosa anécdota a su trayectoria: una de las estrellas más famosas de Hollywood consiguió ponerla tan nerviosa que, por unos segundos, hizo que olvidara toda la seguridad que necesitaba para alcanzar una de las notas más complicadas de su presentación.