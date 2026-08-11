Cuántos muertos van por el terremoto en Colombia. Continúan búsquedas entre escombros

El número de víctimas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 aumentó a 169 personas fallecidas y 668 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

De acuerdo con el balance parcial difundido este martes 11 de agosto por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali registra 85 muertos, mientras que Pereira acumula 66 fallecimientos. Ambas ciudades se encuentran entre las más golpeadas por el movimiento telúrico.

Las cifras siguen siendo provisionales debido a que todavía hay personas desaparecidas y equipos de emergencia trabajan entre edificios colapsados, carreteras afectadas y zonas donde el acceso continúa siendo complicado.

¿Cuántos muertos dejó el terremoto en Colombia?

El balance más reciente señala 169 fallecidos y 668 personas heridas. La cifra representa un fuerte incremento respecto de los primeros reportes difundidos horas después del sismo.

Cali, capital del Valle del Cauca, concentra hasta ahora el mayor número de víctimas mortales, seguida de Pereira, capital de Risaralda. Las autoridades mantienen en alerta roja a Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia.

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Las operaciones de rescate continúan porque aún existen zonas donde no se ha podido establecer la magnitud total de los daños.

Cruz Roja busca sobrevivientes entre edificios colapsados

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que la prioridad es localizar a posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros.

La Cruz Roja Colombiana activó su sala nacional de crisis y desplegó equipos especializados de búsqueda y rescate provenientes de Antioquia, Quindío y Caldas.

Treinta integrantes de los equipos de Antioquia fueron enviados a Chocó, uno de los departamentos con mayores afectaciones. Sin embargo, algunos trabajos han resultado complicados por el cierre de aeropuertos y los cortes en carreteras.

Daños afectan hospitales, aeropuertos y servicios públicos

El terremoto provocó el colapso de decenas de edificaciones y daños importantes en infraestructura estratégica.

Los reportes disponibles señalan afectaciones en hospitales, aeropuertos, sistemas de transporte y servicios públicos, principalmente en el centro y occidente colombiano. Además, continúa sin establecerse una cifra definitiva de personas desaparecidas.

Sismo en Colombia: sube la cifra de víctimas y socorristas apuran rescates👩‍🚒🚨🇨🇴



Socorristas y voluntarios buscan sin descanso a más sobrevivientes tras el potente sismo que azotó Colombia ayer. Las autoridades reportan hasta el momento 185 fallecidos y más de 1.000 heridos.… — Diario La Tribuna Paraguay (@TribunaParaguay) August 11, 2026

En Pereira, una de las ciudades más afectadas, amplias zonas permanecieron sin electricidad mientras voluntarios y socorristas trabajaban entre los restos de edificios en busca de señales de vida.

Papa León XIV expresa condolencias por las víctimas

El Papa León XIV manifestó su pesar por las consecuencias del terremoto y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.

A través de un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el pontífice expresó su cercanía con quienes perdieron a familiares y reconoció el trabajo de los equipos de búsqueda, socorro y atención a damnificados.

En un #telegrama dirigido al presidente del episcopado colombiano, el #PapaLeónXIV expresa su dolor ante el fuerte #terremoto que, ayer, 10 de agosto, golpeó el suroeste de #Colombia causando más de un centenar de víctimas y numerosos heridos. https://t.co/LtsLgIfT9z — Vatican News (@vaticannews_es) August 11, 2026

El balance de 169 muertos podría seguir aumentando conforme las autoridades y organizaciones humanitarias logren ingresar a comunidades todavía incomunicadas y concluyan las labores de búsqueda en las estructuras colapsadas.

IO