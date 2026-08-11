México prepara envío de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto; espera solicitud formal para activar operativo

México está preparado para enviar ayuda humanitaria a Colombia después del terremoto de magnitud 7.4 registrado la mañana del lunes 10 de agosto, pero el despliegue dependerá de que el gobierno colombiano realice la solicitud formal correspondiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes 11 de agosto, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que su administración ya dio instrucciones para tener listo el apoyo. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que desde el lunes se comenzó a organizar el personal, las aeronaves y los insumos que podrían ser enviados a territorio colombiano.

El Gobierno mexicano tiene experiencia reciente en este tipo de misiones. En junio, la Defensa movilizó a Venezuela un agrupamiento de 261 elementos con especialistas médicos, binomios canófilos y personal de búsqueda y rescate después de los sismos registrados en ese país.

¿Qué ayuda enviará México a Colombia tras el terremoto?

La Secretaría de la Defensa Nacional prepara el denominado Agrupamiento Cali, integrado por alrededor de 255 militares, entre ellos especialistas en búsqueda y rescate, personal médico y binomios canófilos capacitados para localizar personas atrapadas entre estructuras colapsadas.

El contingente también incluiría un general y su grupo de comando. De acuerdo con Trevilla Trejo, están contempladas cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate.

El personal llevaría además teléfonos satelitales, radios, plantas generadoras de electricidad, tiendas de campaña y otros implementos necesarios para operar de manera autónoma en las zonas afectadas.

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México alista más de 8 mil despensas y 13 mil canastas alimentarias

La ayuda preparada por México también contempla suministros para la población damnificada.

Defensa informó que están disponibles 8 mil 798 despensas y 13 mil 890 canastas alimentarias, además de los medicamentos y materiales especializados para las operaciones de emergencia.

El traslado del personal se realizaría en dos aeronaves Boeing, mientras que los víveres, insumos médicos y demás ayuda podrían transportarse en un avión Hércules C-130 y una aeronave Spartan.

El destino previsto sería el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a Cali.

¿Cuándo enviará México la ayuda humanitaria a Colombia?

Sheinbaum aclaró que el operativo todavía no ha comenzado porque México se encuentra a la espera de una petición formal del Gobierno de Colombia.

“Estamos listos” para actuar en cuanto las autoridades colombianas soliciten el apoyo, señaló la mandataria durante la conferencia.

#MañaneraDelPueblo | El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de @Defensamx1, informó que por instrucciones de la presidenta @Claudiashein se activó el agrupamiento “Cali” de ayuda humanitaria para #Colombia. El operativo contempla 255 militares especializados,… pic.twitter.com/zSKHkVDXtK — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 11, 2026

La ayuda humanitaria mexicana en el extranjero se coordina con las autoridades del país afectado y busca atender emergencias provocadas por desastres naturales mediante personal especializado, equipo y suministros. La Defensa establece que este tipo de misiones se realiza en coordinación con el gobierno receptor y bajo su legislación.

Mientras Colombia continúa las labores de búsqueda, rescate y atención de damnificados, México mantiene preparado al contingente y los insumos para iniciar el despliegue en cuanto exista autorización y coordinación oficial entre ambos gobiernos.

IO