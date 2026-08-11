Trabajadores se cansan de esperar y amenazan con protestas en Seybaplaya por retraso de pagos

De manera pacífica, alrededor de 15 trabajadores de una constructora contratada por la empresa “Cruz Azul” para participar en la edificación de la planta productora de cemento en el municipio Seybaplaya protestaron ante el presunto retraso en el pago de sus salarios.

Esta es la tercera ocasión en lo que va del año en que obreros, tanto locales como foráneos, denuncian retrasos e incumplimientos de contratos por parte de contratistas encargados de realizar trabajos en esta magna obra.

Los manifestantes advirtieron que, de no recibir el pago de los adeudos para poder mantener a sus familias, tomarán otras medidas de protesta, entre ellas bloqueos carreteros o de los accesos a la construcción de la planta cementera “Cruz Azul”.

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Durante la protesta, los trabajadores señalaron al ingeniero Eduardo Osorio, identificado como representante de la empresa contratada para realizar parte de los trabajos de construcción, por presuntamente incumplir las promesas de pago.

“Aquí estamos entre fierreros, carpinteros y albañiles. El ingeniero nos prometió pagar los adeudos desde el sábado pasado y no nos cumplió. Es una situación que vivimos desde hace un mes; nos dio unos 2 mil pesos y dijo que lo demás lo iba a hacer mediante depósitos diferidos, pero sigue sin realizarlos”, denunciaron a través de redes sociales los manifestantes, entre hombres y mujeres.

Entre los diversos testimonios, uno de los fierreros acusó que le adeudan hasta 15 mil pesos, cantidad que necesita para contribuir a la manutención de su familia, que continúa sin recibir el ingreso correspondiente a su trabajo.

“Ahorita hemos sido pacientes, cumplimos con nuestros horarios de trabajo de lunes a sábado, de ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, pero si no comienzan a pagarnos como debe ser, nos organizaremos para determinar qué medida vamos a aplicar”, señalaron.

Según explicaron, entre los afectados se encuentran trabajadores locales de Seybaplaya y obreros foráneos, quienes realizan el esfuerzo de trasladarse diariamente desde temprana hora para cumplir con sus jornadas laborales, pese a los retrasos en el pago de sus salarios.

Los manifestantes no descartaron presentar una denuncia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para exigir el cumplimiento puntual de sus pagos y el respeto a las condiciones laborales establecidas.

De manera extraoficial, los trabajadores comentaron que esta problemática también se habría presentado con otros contratistas de las diferentes constructoras que participan en la edificación de la planta cementera.