Rayo mata a cinco reses durante una tormenta eléctrica en Temozón

Cinco reses murieron alcanzadas por un rayo durante una tormenta eléctrica registrada en un rancho ubicado en las inmediaciones del municipio de Temozón, dejando una considerable pérdida económica para el propietario de los animales, Brígido Cahun.

De acuerdo con la información proporcionada, el ganado se encontraba pastando cuando comenzaron las lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la zona. En cuestión de minutos, un rayo cayó en el terreno y provocó la muerte de los cinco ejemplares.

El propietario lamentó lo ocurrido debido a que los animales formaban parte de su patrimonio y representaban una inversión derivada del trabajo que implica la crianza y cuidado del ganado.

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El hecho causó preocupación entre productores de la región, quienes señalaron que durante la temporada de lluvias las tormentas eléctricas representan un riesgo para el ganado que permanece en terrenos abiertos.

Las descargas atmosféricas pueden ocasionar la muerte de animales cuando estos se encuentran cerca de árboles, cercas, postes u otras estructuras que pueden atraer la electricidad durante una tormenta.

Para los ganaderos, la pérdida de ejemplares representa un golpe a la economía familiar, debido al valor de cada res y al tiempo necesario para su crianza.

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Ante las condiciones climatológicas que se presentan durante esta temporada, productores de la zona han señalado la importancia de mantenerse atentos a los pronósticos y tomar medidas preventivas cuando se registren tormentas eléctricas para proteger su patrimonio.

Este caso se registró en las inmediaciones de Temozón, y se suma a las afectaciones que los fenómenos meteorológicos pueden ocasionar a las actividades del campo, particularmente entre quienes dependen de la ganadería para obtener sus ingresos.