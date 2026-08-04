Ariana Grande señala que su descanso tras la gira no fue por las críticas

Hace unos días el representante de Ariana Grande anunció que la artista tomaría una pausa temporal de la vida pública tras concluir la gira Eternal Sunshine Tour el próximo 1 de septiembre. Tras esto; la artista ha roto el silencio y ha expresado que esta decisión no se debe a las críticas recibidas en los últimos días.

La noticia de la pausa que tomaría la artista sorprendió a sus seguidores, esto debido a que el representante de la cantante comentó a diversos medios que Ariana se alejaría del ojo público tras el final de su gira. Tras esto, muchos usuarios han teorizado las razones detrás de su alejamiento.

¿Por qué Ariana Grande se tomará un descanso tras su gira?

Fue durante su presentación en el United Center de Chicago que Ariana Grande interrumpió su concierto para dirigirse a sus fanáticos y aclarar los hechos tras la declaración de su representante sobre el alejamiento de la artista de la vida pública al terminar su gira Eternal Sunshine Tour.

Grande abordó la preocupación de sus fanáticos sobre los comentarios negativos y las críticas a su aspecto físico. Explicó que la negatividad no ha empañado su trabajo y que la gira que está realizando ahora sigue siendo “la experiencia más grande de su vida profesional y creativa”.

Ariana Grande's speech at tonight's Eternal Sunshine Tour Show in Chicago. pic.twitter.com/b5lQi1gdkZ — owen🤍 (@owen1yfans) August 4, 2026

La cantante reveló al público que la decisión tomada no fue algo repentino, reveló que fue algo que se había planeado tiempo atrás y había tomado el tiempo necesario para dar a conocer la noticia a sus seguidores; Ariana Grande descartó que existiera algún hecho reciente para alejarse del ojo público.

Aunado a esto; la artista comentó que como parte de este período de alejamiento mediático, Grande también confirmó su salida de la producción teatral Sunday in the Park with George en el West End de Londres, prevista para 2027.

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