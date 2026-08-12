Jenna Ortega causa preocupación por su impactante cambio físico

Desde hace un tiempo, algunas famosas se han puesto en el centro de la conversación por los cambios en su apariencia física, causando una preocupación por su extrema delgadez. Una de estas es Jenna Ortega, quien ha impactado a sus fans con unas recientes fotos que salieron.

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Por medio de una entrevista que otorgó, la joven habló sobre su trayectoria; mientras que en las redes sociales, el debate se ha centrado en su apariencia física, pues preocupa su extrema delgadez, generando cuestionamientos sobre si tiene una enfermedad.

¿Qué está pasando con Jenna Ortega?

En las redes sociales se han hecho todo tipo de comentarios, incluso se empezó comparar a Jenna Ortega con Ariana Grande, pero tampoco existe una versión oficial sobre que la actriz tenga una condición médica que esté enfrentando.

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Sin embargo, las declaraciones de la actriz han llamado la atención, pues recordó que cuando comenzó a trabajar estaba muy preocupada por comportarse correctamente, por lo que podía pasar hasta un día sin comida, ni tomar agua.

“No pedía ni un sorbo de agua. Podía pasarme el día entero sin comer, beber, nada, porque no quería molestar a nadie”, recordó la actriz al hablar sobre los errores que considera que cometió durante sus primeros años dentro de la industria.”

Jenna Ortega In a recent interview When asked directly her sudden weight loss and ill look



“I became really depressed in Hollywood, The pressure, the constant scrutiny, the isolation that comes with this industry… it caught up to me. I developed anorexia nervosa an eating… pic.twitter.com/cKpXtHPEOL — . (@mercy_datgurl) August 12, 2026

Por el momento, la joven no ha hecho comentarios sobre su apariencia física o si tiene una condición de salud especial.

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