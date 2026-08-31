Declaran culpable a Duane Davis por el asesinato de Tupac Shakur en 1996

Durante este lunes 31 de agosto de 2026, se declaró culpable a Duane «Keffe D» Davis por el asesinato en primer grado de la leyenda del rap Tupac Shakur que tuvo lugar en 1996. La resolución resuelve formalmente uno de los casos no resueltos más emblemáticos de la música moderna.

Tras nueve días de audiencia en los que cerca de 30 testigos convocados por ambas partes testificaron, el jurado inició las deliberaciones que terminaron con el fallo condenatorio en contra de Davis, de 63 años, mismo que ahora enfrenta una pena máxima de cadena perpetua por el asesinado del rapero.

Noticia Destacada Hallan muerto al actor Michael Williams en su departamento

Davis es declarado culpable por el asesinato de Tupac Shakur

La resolución judicial se dio a conocer tras una breve deliberación de menos de tres horas por parte del jurado. A sus 63 años, el exlíder de la pandilla South Side Compton Crips fue hallado culpable de coordinar y facilitar el ataque con arma de fuego ocurrido el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas.

Aunque la fiscalía nunca argumentó que Davis apretó el gatillo directamente en contra del rapero, las leyes del estado de Nevada establecen responsabilidad penal a quien planifique, consiga los medios o auspicie un homicidio de forma directa como fue el caso del ataque en contra de Tupac Shakur.

JUST IN: A jury has found Duane 'Keffe D' Davis guilty of first-degree murder in the death of rapper Tupac Shakur.



The 63-year-old was accused of orchestrating the drive-by shooting of Shakur in 1996.



He is the only person who has ever been charged in the killing.



While… pic.twitter.com/0MFaI3ufUe — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026

Los fiscales basaron su caso en entrevistas grabadas, declaraciones a las autoridades y su libro de memorias publicado en 2019, ‘Compton Street Legend’, donde Davis detalló cómo consiguió la pistola y se situó dentro del vehículo Cadillac blanco desde el cual se disparó contra del rapero.

¿Cuál será la pena del expandillero por el asesinato de Tupac?

Tras la lectura del veredicto y darse a conocer que el expandillero fue declarado culpable por el asesinato de Tupac Shakur, la jueza fijó la audiencia de sentencia para el 13 de octubre, donde Davis enfrentará penas que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal