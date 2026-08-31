Disparan contra vivienda al sur de Playa del Carmen; detienen a mototaxista por su probable relación con los hechos

Un hombre disparó en varias ocasiones contra una vivienda ubicada en el cruce de las avenidas 150 y Juárez, al sur de Playa del Carmen, para posteriormente escapar del lugar con rumbo desconocido. El ataque movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes implementaron un operativo de búsqueda que terminó con la detención de un mototaxista, presuntamente relacionado con los hechos.

Los disparos se registraron alrededor de las 17:02 horas, cuando, de acuerdo con información preliminar, el agresor llegó hasta las inmediaciones del domicilio y, tras colocarse frente a la fachada, accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones. Posteriormente emprendió la huida, sin que hasta el momento se haya establecido oficialmente hacia dónde se dirigió.

Testigos proporcionaron a las autoridades algunas características del presunto responsable, quien habría vestido una playera azul, pantalón de mezclilla y zapatos negros al momento de cometer el ataque.

Tras recibir el reporte sobre las detonaciones, policías desplegaron un operativo en la zona y sus alrededores con el objetivo de localizar al responsable. Como resultado de estas acciones, fue asegurado un mototaxista, cuya posible participación en el ataque es investigada por las autoridades.

Hasta el momento, la Policía y la Fiscalía no han precisado de manera oficial cuál habría sido el papel del detenido, por lo que será la investigación la que determine si tuvo alguna intervención directa o indirecta en los hechos, así como si existen más personas relacionadas.

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En el sitio también trascendió que el posible objetivo del ataque sería el propietario de la vivienda, quien presuntamente estaría relacionado con la venta de terrenos en las inmediaciones de la alcaldía de Puerto Aventuras. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y permanece como una de las líneas de investigación que deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Pese a la cantidad de detonaciones, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

La zona fue acordonada por los agentes municipales para preservar posibles evidencias. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios balísticos, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación.

Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque, identificar plenamente al agresor y determinar la posible responsabilidad del detenido.