Expareja de Dharius denuncia al rapero por violencia y agresión: “Ahora decido alzar la voz”

La creadora de contenido e influencer Dhariana González se volvió tendencia tras romper el silencio y presentó una denuncia penal por violencia física, psicológica y agresiones contra su expareja, el reconocido rapero mexicano Alan "N", conocido artísticamente como Dharius.

La influencer usó sus redes sociales para compartir un video en donde declaró que tomó la decisión de iniciar acciones legales tras sufrir repetidos episodios de intimidación y control durante una relación que duró apenas cuatro meses. González expuso las situaciones de abuso que vivió durante su relación.

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¿Qué dijo la influencer sobre su expareja Dharius?

En el video compartido en redes sociales, Dhariana González relató detalladamente las situaciones de abuso a las que fue sometida por Dharius, exponiendo el aislamiento social y la humillación sistemática que vivió la creadora de contenido mientras mantenía la relación con el rapero. “No normalicen que sus parejas las violenten. No es normal que tu pareja te humille, que te revise el celular sin tu consentimiento, que no te deje salir ni ver a tu familia. No tener amigos no es normal. Yo lo normalicé por mucho tiempo por pensar que eso era amor... Ahora decido alzar la voz, ya que quiero que se respeten mis derechos y que no minimicen mis sentimientos por ser mujer". dijo la influencer.

Además de los maltratos psicológicos y la restricción de su movilidad, se dio a conocer que las agresiones físicas habrían escalado de manera alarmante a mediados de julio de 2026. Dhariana manifestó sentir un profundo temor por su integridad física y la de sus seres queridos.

Tras la denuncia ante las autoridades correspondientes, el equipo legal de la víctima exigió una investigación rigurosa, imparcial y con perspectiva de género que garantice su protección efectiva y dicte medidas cautelares.

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