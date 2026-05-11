Nick Pasqual actor de “How I met your mother” es declarado culpable por intento de homicidio

El actor Nick Pasqual, conocido por su participación secundaria en series como “How I Met Your Mother”, ha sido declarado culpable de intento de homicidio y otros cargos graves tras un juicio que se llevó a cabo en California, Estados Unidos. Este veredicto pone fin a un proceso judicial de dos años.

Fue durante mayo de 2024 que la expareja del actor, la maquilladora de efectos especiales Allie Shehorn, denunció haber sido víctima de un ataque brutal e intento de asesinato por parte del actor. Tras esto; se comenzó con un proceso legal en donde Pasqual fue hallado culpable y su sentencia será dada el próximo martes 2 de junio.

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¿Qué cargos enfrenta Nick Pasqual y cuál podría ser su sentencia?

El jurado de San Fernando, California, emitió un fallo condenatorio el pasado viernes 8 de mayo de 2026. Pasqual fue hallado culpable de intento de asesinato en primer grado, robo residencial en primer grado, lesiones a una pareja o conviviente además de cargos adicionales por agresión sexual.

🚨How I Met Your Mother Actor convicted of Attempted Murder



“How I Met Your Mother” actor Nick Pasqual has been found guilty of attempted murder after a brutal 2024 attack on his ex-girlfriend, Hollywood makeup artist Allie Shehorn.



On May 23, 2024, Pasqual allegedly broke… pic.twitter.com/B17JIdZMrw — Real Crimes (@Real_Crimes) May 11, 2026

Se validaron agravantes por el uso de un arma blanca y por causar lesiones corporales graves en un contexto de violencia doméstica. Aunque la sentencia se dará el próximo 2 de junio, debido a la gravedad de los cargos y los agravantes, el actor de 36 años podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua en una prisión estatal de California.

Detalles del ataque de Nick Pasqual a su expareja

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024. Según el testimonio de la víctima y la evidencia presentada, Pasqual irrumpió en la vivienda de Shehorn en Sunland, Los Ángeles, días después de que ella solicitara una orden de restricción. El actor apuñaló a Shehorn aproximadamente 20 veces en el cuello, pecho, espalda y muñecas.

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La víctima sobrevivió tras ser encontrada por una amiga y someterse a más de 14 horas de cirugías de emergencia, pasando días en cuidados intensivos. Tras la agresión, Pasqual intentó huir del país. Fue localizado y detenido en un puesto de control fronterizo en Sierra Blanca, Texas, mientras intentaba cruzar hacia México. Desde entonces, permaneció bajo custodia hasta el inicio de su juicio a finales de abril de 2026.

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